  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российские хоккеисты в Канаде
Российские хоккеисты в Канаде (фото из архива)Фото: Andy Devlin/imago images
СпортРоссия

Сборные России и Беларуси не допустят на ЧМ-2023 по хоккею

Александра Иванова
15 мин. назад

Россия и Беларусь не могут принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея на льду, указали в организации. Турнир вместо Санкт-Петербурга примут Рига и Тампере.

https://www.dw.com/ru/sbornye-rossii-i-belarusi-ne-dopustat-na-cm2023-po-hokkeu/a-63300890

Приближающийся чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет без участия России и Беларуси, говорится в сообщении Международной федерации хоккея на льду (IIHF), опубликованном в пятницу, 30 сентября.

"В соответствии с решением Совета IIHF от 28 февраля 2022 года, Россия и Беларусь не могут принимать участия в соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF, до дальнейшего уведомления", - указано в документе.

Объяснив условия будущей реинтеграции сборных России и Беларуси в соревнования IIHF, которая должна состояться после отмены решения об отстранении этих стран от международных соревнований, в организации подчеркнули, что она продолжит следить за развитием войны в Украине.

Турнир примут Латвия и Финляндия

Чемпионат мира по хоккею 2023 года будут принимать совместно столица Латвии Рига и финский город Тампере. Изначально проведение первенства планировалось в Санкт-Петербурге, однако Россию лишили права быть хозяйкой ЧМ после начала войны в Украине.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

DW TTP | Belarus

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Режим Лукашенко выступает на стороне России в войне против Украины. Страны Запада продолжают ужесточать санкции против РФ. Налагают их и на Беларусь - за пособничество. Поддержка российского вторжения в Украину может обернуться катастрофой не только для белорусской экономики, но и для простых белорусов. Грозит ли стране дефолт? Усилятся ли репрессии? Уйдет ли Беларусь из международной повестки?
Политика
18 марта 2022 г.
44:01 мин.
external

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?
Политика
6 июля 2021 г.
43:54 мин.
Прежнюю рекламу ЧМ-2021 по хоккею придется теперь переделывать

Балтийская хоккейная солидарность против Лукашенко

Балтийская хоккейная солидарность против Лукашенко

Литва предлагает взять на себя проведение части игр чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это новый вызов для баскетбольной державы.
Политика
21 января 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Украина подает заявку на прием в НАТО в ускоренном порядке

Политика
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российский адвокат Илья Новиков во время интервью Вале Морффер

Илья Новиков: Мобилизация в РФ похожа на "Игру в кальмара"

Илья Новиков: Мобилизация в РФ похожа на "Игру в кальмара"

Конфликты
13 ч. назад
Мать прощается с сыном, призванным на войну

Мать уклониста: Надоело бояться, страх выжирает изнутри

Мать уклониста: Надоело бояться, страх выжирает изнутри

Политика
14 ч. назад
Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Свобода прессы
24 ч. назад
Карикатура - мусор на дне морском и морская звезда перед разорванной трубой "Северный поток" "говорят": "Честное слово - это не мы".

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Политика
29 сентября 2022 г.
Человек бросает в избирательную урну бюллетень на выборах в Латвии в 2018 году

Парламентские выборы в Латвии: на чьей стороне избиратели?

Парламентские выборы в Латвии: на чьей стороне избиратели?

Политика
7 ч. назад
На границе Польши и Украины

Студентов из Украины не выпускают. Дело не в мобилизации?

Студентов из Украины не выпускают. Дело не в мобилизации?

Конфликты
12 ч. назад
На главную страницу