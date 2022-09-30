Сборные России и Беларуси не допустят на ЧМ-2023 по хоккею

"В соответствии с решением Совета IIHF от 28 февраля 2022 года, Россия и Беларусь не могут принимать участия в соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF, до дальнейшего уведомления", - указано в документе.
Объяснив условия будущей реинтеграции сборных России и Беларуси в соревнования IIHF, которая должна состояться после отмены решения об отстранении этих стран от международных соревнований, в организации подчеркнули, что она продолжит следить за развитием войны в Украине.
Турнир примут Латвия и Финляндия
Чемпионат мира по хоккею 2023 года будут принимать совместно столица Латвии Рига и финский город Тампере. Изначально проведение первенства планировалось в Санкт-Петербурге, однако Россию лишили права быть хозяйкой ЧМ после начала войны в Украине.
Смотрите также:
Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея