Сборные России и Беларуси не допустят на ЧМ-2023 по хоккею

Россия и Беларусь не могут принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея на льду, указали в организации. Турнир вместо Санкт-Петербурга примут Рига и Тампере.

Приближающийся чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет без участия России и Беларуси, говорится в сообщении Международной федерации хоккея на льду (IIHF), опубликованном в пятницу, 30 сентября.

"В соответствии с решением Совета IIHF от 28 февраля 2022 года, Россия и Беларусь не могут принимать участия в соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF, до дальнейшего уведомления", - указано в документе.

Объяснив условия будущей реинтеграции сборных России и Беларуси в соревнования IIHF, которая должна состояться после отмены решения об отстранении этих стран от международных соревнований, в организации подчеркнули, что она продолжит следить за развитием войны в Украине.

Турнир примут Латвия и Финляндия

Чемпионат мира по хоккею 2023 года будут принимать совместно столица Латвии Рига и финский город Тампере. Изначально проведение первенства планировалось в Санкт-Петербурге, однако Россию лишили права быть хозяйкой ЧМ после начала войны в Украине.

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