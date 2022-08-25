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Фото: picture alliance/ZUMA Press
СпортБеларусь

Азаренко не выступит на турнире в поддержку Украины

Анастасия Аринушкина
36 мин. назад

Виктория Азаренко пропустит выставочный турнир “Теннис за мир” в связи с возражениями украинских спортсменок, говорится в заявлении Теннисной ассоциации США.

https://www.dw.com/ru/belorusskaa-tennisistka-ne-vystupit-na-turnire-v-podderzku-ukrainy/a-62919214

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не выступит на благотворительном турнире в поддержку Украины, который пройдет в рамках чемпионата US Open. Из-за возражений украинских спортсменок против участия Азаренко, она пропустит выставочный турнир "Теннис за мир", говорится в заявлении Теннисной ассоциации США USTA, опубликованном в среду, 24 августа.

"Виктория - сильная личность, и мы ценим ее готовность принять участие. Однако, учитывая чувствительность украинских игроков и продолжающийся конфликт, мы считаем, что это верный шаг", - подчеркнули в USTA.

Из-за войны России в Украине Виктория Азаренко, как и другие российские и белорусские теннисисты, не была допущена до участия в Уимблдоне. Тем не менее USTA допустила спортсменов на Открытый чемпионат США по теннису.

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