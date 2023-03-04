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Братислава (imago images/Wolfgang Simlinger)Фото: imago images/Wolfgang Simlinger
ПолитикаСловакия

В Братиславе тысячи протестовали против войны в Украине

Екатерина Венкина
18 мин. назад

В столице Словакии на улицы вышли демонстранты, поддержанные правопопулистскими и пророссийскими силами, а также митингующие с украинскими флагами и антипутинскими транспарантами.

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В центре Братиславы тысячи протестующих вечером в пятницу, 3 марта, приняли участие в митингах. Один из них - "Марш за мир" - был зарегистрирован анонимным лицом и, по всей видимости, получил поддержку со стороны правых популистов и пророссийских сил.

Участники акции требовали мирных переговоров вместо поставок оружия Киеву и прошли маршем от официальной резиденции президента Словакии Зузаны Чапутовы через центр города к посольству США. В толпе были видны многочисленные словацкие, а также минимум один российский и один - советский флаги. На транспарантах преобладали надписи в духе - "Мы хотим мира", - а также лозунги против членства Словакии в НАТО.

Вторая демонстрация

Одновременно на центральную площадь перед президентским дворцом вышли митингующие с украинскими флагами и антипутинскими транспарантами, передало агентство dpa. По его данным, численность этой группы была меньше, чем первой. Некоторые из ее участников также дошли до американского диппредставительства, где развернули флаги США.

Полиции удалось обеспечить правопорядок, и до столкновений между участниками двух демонстраций не дошло. На видеозаписях с места событий слышны лишь отдельные словесные перепалки, а также выкрики - "Слава Украине!"

Министр обороны: Словакия готова поставить Украине 10 самолетов МиГ-29

Словакия готова поставить Украине 10 самолетов МиГ-29. Об этом 1 марта сообщило агентство AP со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с и.о. премьер-министра Эдуардом Хегером в ходе саммита Евросоюза 9 февраля и попросил поставить Киеву легкие истребители МиГ-29. Просьба Зеленского в адрес Словакии была частью более широкого обращения за помощью к странам ЕС.

Входящие в парламент партии не могут договориться

Хегер выразил готовность передать Киеву МиГ-29 советской разработки - несмотря на то, что кабинет министров временно исполняет свои обязанности. В декабре 2022 года правительство было отправлено в отставку после вынесения ему вотума недоверия в парламенте.

Согласно конституции Словакии - временно исполняющее обязанности правительство не может инициировать принятие законодательных актов, которые касаются важных международных вопросов. Однако в основном законе не уточняется, что это за вопросы, а входящие в парламент партии не могут договориться на этот счет.

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