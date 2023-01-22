В Словакии провалился референдум об изменении Конституции

В Словакии провалился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны для прекращения полномочий парламента и проведения досрочных выборов, сообщает агентство dpa в субботу, 21 января.

По данным избирательной комиссии страны, лишь около четверти из 4,5 млн жителей Словакии, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки. Чтобы референдум был объявлен состоявшимся и имел юридическую силу, явка должна была превысить 50 процентов.

Из восьми предыдущих референдумов с момента обретения Словакией независимости в 1993 году после разделения Чехословакии лишь на референдуме о вступлении страны в Европейский Союз в 2003 году явка превысила 50 процентов.

На голосование был вынесен вопрос о возможности роспуска парламента

Гражданам Словакии было предложено ответить на вопрос, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. В настоящее время Конституция страны не предлагает такой возможности. По ней парламент не может быть распущен до истечения четырехлетнего срока и в том случае, если правящая коалиция раскололась и не удается сформировать новую.

Решение о проведении общенационального референдума было принято президентом страны Зузаной Чапутовой после того, как три оппозиционные партии Словакии собрали более 380 тысяч голосов в поддержку этого решения на фоне длящегося в стране в течение последних месяцев правительственного кризиса.

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