Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

За вотум недоверия кабмину Эдуарда Хегера проголосовали 78 из 150 депутатов. Инициатором выступила партия "Свобода и солидарность", ранее покинувшая правящую коалицию.

Национальный совет (парламент) Словакии в четверг, 15 декабря, выразил вотум недоверия правоцентристскому правительству, возглавляемому Эдуардом Хегером. За вотум недоверия проголосовали 78 из 150 депутатов.

Инициатором голосования выступил один из бывших партнеров по правящей коалиции - правоцентристская партия "Свобода и солидарность". Рихард Сулик, лидер этой политической силы, покинувшей четырехпартийную коалицию в сентябре, заявил, что его партия "поддержит перестройку правительства".

Премьер Хегер отклонил прошение главы Минфина Матовича об отставке

"Свобода и солидарность" первоначально выступила против того, чтобы министр финансов Игор Матович сохранил пост в кабмине. Матович подал 15 декабря Хегеру прошение о своей отставке с целью избежать голосования о доверии. Однако глава правительства отклонил прошение министра финансов.

Решение парламента не обязательно означает досрочные выборы. Словацкая конституция гласит, что действующее правительство может управлять страной до тех пор, пока президент не назначит новый кабинет.

Смотрите также: