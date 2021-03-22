Эдуард Хегер принес присягу в качестве нового премьер-министра Словакии

Правительственный кризис в Словакии завершен. Эдуард Хегер в четверг, 1 апреля, принес присягу в качестве нового главы правительства в Братиславе, сообщает агентство AFP. Его предшественник на этом посту Игор Матович подал в отставку 30 марта. В новом правительстве он занял пост министра финансов.

Хегер заявил, что население ожидает от правительства "действий и результатов". Президент страны Зузана Чапутова призвала кабинет министров восстановить доверие граждан к политике.

Скандал из-за "Спутника V"

Правительственный кризис в Словакии разразился после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках вакцины "Спутника V". Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера. За считанные дни шестеро членов правительства покинули свои посты.

Словакия является одним из государств Европы, наиболее пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. По данным международного ресурса Worldometer, отслеживающего распространения COVID-19, страна входит в первую десятку европейских государств по числу умерших и заразившихся из расчета на 1 млн населения.

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