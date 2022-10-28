Парламенты Польши и Словакии подверглись кибератакам, в том числе со стороны России, сообщает со ссылкой на представителей парламентов агентство AFP в четверг, 27 октября.

Кибератаки была совершены "с нескольких направлений, в том числе со стороны Российской Федерации", заявил представитель польского Сената. По его мнению, это могло быть связано с прошедшим в среду голосованием в Сенате, объявившим российское правительство "террористическим режимом".

В Словакии пострадала система парламентского голосования. "Вся компьютерная сеть парламента была парализована", - заявил вице-спикер парламента Габор Грендель. Голосование, намеченное на 11 часов утра, не состоялось, а парламентская сессия была прервана, добавил он. Отключенными оказались все компьютеры и телефоны, из-за чего парламентариям не удалось проголосовать по нескольким законопроектам, заявил спикер парламента Словакии Борис Коллар.

Российские кибератаки в Европе

В середине октября российские хакеры атаковали ряд сайтов государственных ведомств Болгарии, массированной DDoS-атаке подверглись, в частности, ресурсы болгарского президента, правительства, ключевых министерств и Конституционного суда.

Ответственность за кибератаку взяла на себя российская группировка хакеров Killnet. Ранее она уже провела ряд DDoS-атак на сайты государственных учреждений и частных компаний в нескольких странах, в том числе в Германии и Литве. По данным Spiegel, атака в ФРГ была связана с поставками вооружения Украине. В Литве атаку связывали с блокировкой транзита грузов в Калининград.

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