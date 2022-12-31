30 лет после распада Чехословакии. Что изменилось с тех пор

В январе 1993 года Чехословакия распалась на два независимых государства. Разделение произошло мирно. И до недавних пор Чехия и Словакия оставались ближайшими союзниками.

1 января 2023 года Чешская республика и Словакия отмечают 30-летие со дня разделения Чехословакии. Это историческое событие, произошедшее на фоне разгоревшихся тогда кровавых войн на Балканах, для многих стало примером мирного разрешения конфликтов. Кроме того, все время после распада Чехословакии отношения двух стран, которые когда-то были единым государством, оставались исключительно дружескими и мирными. Изменилось ли что-то за это время?

Эдуард Хегер Фото: Jaroslav Novák/AP/picture-alliance

Последний саммит ЕС под председательством Чехии 15 декабря 2022 года проходил без премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера. Ему в этот день парламент в Братиславе вынес вотум недоверия. Хегера на саммите представлял его чешский коллега Петр Фиала. И это не было ни для кого сюрпризом, ведь и спустя 30 лет после мирного распада Чехословакии Чешская республика и Словакия по-прежнему сохраняют очень близкие отношения.

Это подтвердил в беседе с DW и чешский премьер-министр Петр Фиала: "Отличные отношения между Чешской республикой и Словакией существуют не только в этом вопросе". Поэтому 30-летие мирного разделения Чехословакии и основания двух независимых государств - Чешской республики и Словакии - будут отмечать с особой гордостью.

"Бархатный развод" чехов и словаков

Общее государство чехов и словаков - первая Чехословацкая республика - было основано 28 октября 1918 года в результате распада Австро-Венгрии, на обломках империи монархической династии Габсбургов. Главным аргументом для создания единого государства чехов и словаков тогда было желание обоих народов объединиться.

Но после первой Чехословацкой республики (1918-1938 годы), оккупации нацистской Германией (1939-1944/45 годы) и коммунистической диктатуры (1945-1989 годы) между чехами и словаками усугубились культурные, языковые и прочие различия. В ходе выборов в 1992 году и в Чехии, и в Словакии победу одержали партии, которые выступали против единого государства. 31 декабря 1992 года Чехословакия официально распалась - спустя почти 74 года своего существования.

"Бархатная революция" в Чехословакии. Митинг в Праге, 17 ноября 1989 года Фото: Imago Images

Но менее чем за месяц до этой даты обе республики - Чехия и Словакия - успели утвердить национальные конституции и заключили десятки договоров, исключив территориальные или экономические претензии друг к другу. Более того, обе независимые страны договорились, что будут считать себя правопреемницами единой Чехословакии.

Чешский и словацкий языки были взаимно признаны отвечающими требованиям государственных, то есть их, как и раньше, можно было использовать наравне. Мирный и официально узаконенный распад Чехословакии получил название "бархатный развод" и последовал за "бархатной революцией", в ходе которой на смену социалистическому строю и плановой экономике пришла демократия и рыночная экономика.

"Создание двух независимых государств было правильным путем"

"Мы не должны забывать, что распад Чехословакии был не только мирным, но также произошел в непривычно дружеской атмосфере", - напомнил Петр Фиала. Это, по его словам, уникальное событие в истории: "То особенное, чем мы можем гордиться и над чем мы должны работать, - отличные отношения между Чехией и Словакией и после распада единого государства".

Петр Фиала Фото: Luboš Palata/DW

Так происходит не только на политическом уровне, но и на уровне компаний и отношений между людьми. "Это действительно что-то прекрасное, и я думаю, это показывает, что создание двух независимых государств было правильным путем и помогло обоим народам, - заявил DW чешский премьер. - Тот факт, что у нас такие хорошие отношения, делает нас вместе сильнее в Европе".

Такого же мнения придерживаются и словацкие политики и дипломаты. Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер охотно вспоминает о том времени, когда он был послом в чешской столице: "Быть словацким послом в Праге - большая привилегия. Здесь - ты король дипломатии. Другие дипломаты говорят: "Никто другой не понимает чешскую политику так хорошо, как вы, объясните и нам, пожалуйста".

Отношения спустя 30 лет

Среди чешских дипломатов пост посла в Братиславе тоже считается престижным. Доказательством является тот факт, что послом Чехии в Словакии с 2013 по 2018 год была экс-первая леди Ливия Клаусова, жена бывшего президента Вацлава Клауса. "В тот момент, когда стало известно, что я отправлюсь в Словакию в качестве посла, интерес был очень большой, гораздо больше, чем тогда, когда я был назначен послом в Германии", - вспоминает в разговоре с DW Рудольф Йиндрак, который с 1 января 2023 года возглавит диппредставительство Чехии в Братиславе.

Рудольф Йиндрак Фото: Luboš Palata/DW

Исключительно хорошие отношения между Чехией и Словакией находят отражение и в том, что первые визиты президенты, премьер-министры, главы МИДов обоих стран и спустя 30 лет после разделения Чехословакии наносят в столицы соседних государств - Прагу и Братиславу.

Кроме того, постоянно проходят совместные заседания правительств двух стран. Регулярны и студенческие обмены, потому что чешские и словацкие граждане могут бесплатно получать высшее образование в обоих государствах. И их жители понимают оба языка. Более 25 000 словацких студентов получают высшее образование в Чехии - это более чем 10 процентов от общего числа студентов в этой стране. Число чешских студентов в Словакии намного ниже.

Тысячи словацких врачей и медсестер работают в Чехии. У 91 000 чешских граждан словацкие корни, и более 114 000 словаков имеют постоянное место жительства в Чехии. Словацкий политолог Григорий Месежников в интервью DW подтвердил, что отношения между Прагой и Братиславой остаются хорошими. "Восприятие словаками чехов очень позитивное, что подтверждают результаты соцопросов. В Чехии словаков воспринимают как самый близкий народ", - отметил Месежников.

Григорий Месежников Фото: privat

И добавил, что "Чехословакия все еще жива в головах и сердцах людей, хотя и в разной степени". Проведенный в ноябре 2022 года опрос Пражского института изучения общественного мнения (STEM) показал, что 91 процент респондентов-словаков и 87 процентов опрошенных чехов все еще считают себя самыми ближайшими союзниками. 53 процента словаков считают разделение Чехословакии неправильным, но только 35 процентов чехов думают также.

Первый кризис в отношениях

По мнению многих экспертов, особая близость между двумя братскими народами потихоньку ослабевает. "Во многих сферах наши отношения больше не являются исключительно хорошими, - признает Рудольф Йиндрак. - Чешско-словацкие отношения в Евросоюзе можно сравнить с растворившимся кусочком сахара-рафинада: после вступления в ЕС мы перестали уделять им достаточно внимания".

Нелегалы в лагере для беженцев на границе Чехии и Словакии Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Это проявилось во время первого серьезного кризиса в двусторонних отношениях с момента распада Чехословакии, когда 29 сентября 2022 года Чехией была временно закрыта "зеленая граница" в Словакию (внутри ЕС нет пограничного контроля. - Ред.). Причиной тому стал рост числа нелегальных мигрантов, которые попадали в страну через словацкую территорию. Братислава, несмотря на существующие соглашения, отказалась принимать обратно мигрантов, которых задержала чешская полиция.

"Да, одной из причин возобновления контроля на совместной границе были проблемы с выполнением Словакией соглашения о возврате мигрантов", - сообщила в интервью DW Хана Мала из пресс-службы МВД Чехии. Закрытие "зеленой границы" вызвало протесты словацких дальнобойщиков. Встреча премьеров двух стран 11 ноября 2022 года не помогла урегулировать проблему. Граница между двумя странами во время рождественских праздников будет закрыта.

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