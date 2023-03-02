Сможет ли Словакия поставить МиГ-29 Украине?

И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер выступает за передачу Украине истребителей МиГ-29 словацкой армии, но на его пути стоят конституция страны и оппозиция. Подробности - у DW.

Словакия готова поставить Украине 10 самолетов МиГ-29, Об этом 1 марта сообщило агентство AP со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя. Теперь Словакия может стать первой страной, входящей в НАТО, которая предоставит Киеву боевые истребители. "Не должно иметь значения, будем ли мы первыми, потому что когда речь идет о том, чтобы делать правильные вещи, мы редко бываем первыми", - еще раньше заявлял и.о. премьер-министра Эдуард Хегер.

Эдуард Хегер Фото: Olivier Matthys/picture alliance

Но на самом деле то, как Словакия поступит далее в данном случае, имеет ключевое значение, потому что может повлиять на характер поддержки Украины другими государствами. При этом передать Киеву боевые самолеты будет нелегко, поскольку Конституция Словакии, похоже, не позволяет сделать такой такой шаг правительству, временно исполняющему обязанности. А оппозиция в Братиславе пока не убеждена, что поставка Украине самолетов - хорошая идея.

Просьба Украины о поставке истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эдуардом Хегером в ходе саммита Евросоюза 9 февраля этого года и попросил поставить Киеву легкие истребители МиГ-29. Просьба Зеленского в адрес Словакии была частью более широкого обращения за помощью к странам ЕС.

Владимир Зеленский (первый слева) с лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе, 9 февраля 2023 года Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/picture alliance

Хегер выразил готовность передать Киеву МиГ-29 еще советской разработки, несмотря на то, что нынешний кабинет министров лишь временно исполняет обязанности словацкого правительства, после того как в декабре прошлого года оно было отправлено в отставку в результате вынесения ему вотума недоверия в парламенте.

Более того, согласно Конституции Словакии, временно исполняющее обязанности правительство не может инициировать принятие законодательных актов, которые касаются важных международных вопросов. Однако в конституции не уточняется, что это за вопросы, а входящие в парламент партии не могут договориться о том, что к ним относится.

Может ли отправка самолетов втянуть Словакию в войну?

В то время как Эдуард Хегер пообещал "приложить максимум усилий для выполнения просьбы Украины", оппозиционные партии, такие как Smer-SD, опасаются, что поставки Киеву самолетов могут втянуть Словакию в войну. Хотя номинально Smer-SD считается социал-демократической партией, она известна своей правонационалистической и пророссийской позицией.

МиГ-29 украинских ВВС (фото из архива) Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

Передача МиГ-29 Киеву не втянет Словакию в войну, считает Юрай Крупа, председатель парламентского комитета по безопасности и обороне, представитель либеральной партии "Свобода и солидарность" (SaS). "Мы отправляли в Украину другие технологические системы и оборудование, и ничего не произошло. Люди, которые пугают других подобными мнениями, являются просто пророссийскими троллями", - отметил Крупа в заявлении для СМИ.

Растет поддержка партии, выступающей против поставок самолетов

Между тем число словаков, которые разделяют аргументы, выдвигаемые лидером партии Smer-SD Робертом Фицо, похоже, растет. По результатам последних соцопросов, за Smer-SD готовы проголосовать почти 18% словаков, что на данный момент самый высокий показатель среди всех политических сил страны.

Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

Многие политаналитики опасаются того, что может произойти, если Smer-SD победит на сентябрьских парламентских выборах, и Фицо станет премьер-министром. В своих выступлениях, напоминающих по содержанию высказывания венгерского премьера Виктора Орбана, Роберт Фицо торжественно пообещал прекратить поставки Словакией оружия Украине.

Нарушит ли поставка истребителей Украине Конституцию Словакии?

Винцент Буйнак, эксперт по конституционному праву из Университета Коменского в Братиславе, полагает, что даже если бы парламент одобрил поставки истребителей Киеву, такой шаг был бы неконституционным. "Парламент не выше нашей конституции, - указал он в интервью DW. - Парламент уже поддержал вотум недоверия правительству. Он не может вернуть властные полномочия, которые были отобраны у правительства".

Буйнак считает, что хотя и.о. премьер-министра Хегер может обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой дать толкование конституцию по этому поводу, вряд ли он это сделает, поскольку ответ суда, скорее всего, будет негативным для Хегера. Более того, вынесение КС решения может занять месяцы или даже годы, а Украине помощь необходима прямо сейчас.

"Единственный реальный вариант, который у нас есть, - это новое правительство, обладающее всей полнотой власти. Это может сделать только президент (поручить формирование такого правительства. - Ред.)", - уточнил эксперт. Другим вариантом было бы изменение конституции, что потребовало бы поддержки такой инициативы со стороны не менее 90 депутатов. Это, добавляет Буйнак, вряд ли произойдет, поскольку в последние месяцы правительство не смогло заручиться поддержкой и 76 депутатов, которая требуется для принятия законов.

Словакии не нужны ее МиГ-29?

Словакия получила российские легкие фронтовые истребители МиГ-29 в начале 1990-х годов для защиты своего воздушного пространства. Первоначально у нее было 24 таких самолета, но со временем их количество сократилось до 11.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, словацкая армия сняла МиГ-29 с вооружения, поскольку страны ЕС прекратили импорт российских комплектующих, необходимых для обслуживания и ремонта истребителей. Украина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть запасные части, необходимые для эксплуатации этих самолетов.

F-16 американских ВВС Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance

Братислава в данный время не использует МиГи для защиты своего воздушного пространства, поскольку имеет на вооружении системы ПВО Patriot и Mantis. Кроме того, ее - как члена НАТО - защищают истребители венгерских, польских и чешских ВВС. Словакия заказала у США партию истребителей F-16 новой модификации, но их поставки замедлилась из-за отсутствия чипов и пандемии.

Будет ли Словакия дарить или продавать свои самолеты Украине?

Еще один аспект дебатов вокруг поставки Словакией самолетов Украине - отдаст ли их Братислава бесплатно. Когда МиГ-29 были новыми, их общая оценочная стоимость составляла около 300 миллионов евро. Однако, учитывая возраст истребителей, сегодня эта цифра, скорее всего, значительно ниже.

Зампредседателя парламента Петер Пколински в этой связи заявил, что, хотя он не против отправки самолетов Киеву, Словакия должна получить за них что-то взамен. Что именно - остается неясным. Среди возможных опций - Украина или Еврокомиссия оплачивают поставки истребителей, или НАТО предоставляет Братиславе другую военную технику взамен МиГ-29.

Словакия была одной из первых стран, оказавших помощь своему восточному соседу, отправив Киеву советские зенитные ракетные комплексы ПВО С-300. Она также предоставила Украине восемь гаубиц Zuzana 2, 17 армейских вертолетов Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град".

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