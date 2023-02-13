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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф ХойсгенФото: Richard Walker/DW
ПолитикаЕвропа

Хойсген выступил против "красных линий" в помощи Украине

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Кристоф Хойсген вступил в дискуссию о поставках Украине истребителей. В интервью DW он заявил, что руководствоваться в этом вопросе надо исключительно военной необходимостью.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) высказался против проведения "красных линий" в оказании военной помощи Украине. По его мнению, руководствоваться следует исключительно военной необходимостью, а значит не могут быть исключены и поставки истребителей. Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, в интервью DW.

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении войны, подобной этой, необходима комбинация нескольких видов вооружений. Нужны танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", - подчеркнул Хойсген, комментируя уклончивые заявления канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) о возможных поставках Украине авиации. Шольц неоднократно заявлял о том, что эти поставки не стоят на повестке дня.

Глава Мюнхенской конференции признал наличие некоторой усталости от войны в Украине в западном обществе. Для преодоления признаков усталости Западу необходимо проявить "лидерство". "Мы должны ясно дать понять, что, если Путин выиграет эту войну, на Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, пару недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите у стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину", - отметил Хойсген.

Обеспокоенность главы конференции вызывает и тот факт, что "во многих странах доминирует российско-китайский нарратив" о войне. Однако даже колеблющиеся страны, по его словам, не желают, чтобы авторитарные режимы играли большую роль в мировой политике. "Большинство в этих странах желает, чтобы либеральный международный порядок оставался основополагающим принципом для них", - заявил Хойсген.

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