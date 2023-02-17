Кулеба: Ни одна страна пока не пообещала Украине истребители

Украина пока не получила ни от одного государства заверений в поставке боевых самолетов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France, опубликованном в четверг, 16 февраля.

"До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставке истребителей. Но некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, скоро это сделают и другие", - сказал Кулеба.

По его словам, истребители могли бы поддержать противовоздушную оборону Украины, сбивая вражеские ракеты. Кроме того, они важны "для контрнаступления". "Прежде всего мы были бы заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии", - сообщил министр, отметив, что у этих стран "самые высокие производственные мощности и самые большие авиационные парки".

Кулеба: Прекратить войну с помощью дипломатии сейчас невозможно

Дмитрий Кулеба также выразил мнение, что добиться прекращения войны в Украине дипломатическими средствами в настоящее время невозможно. "Мне нравятся те, кто хочет добиться мира дипломатическими инициативами, ведь я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на занятых территориях?" - риторически спросил глава украинского МИДа.

"В начале любых переговоров с Россией должно быть следующее: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Это не подлежит обсуждению", - подчеркнул он. По словам Кулебы, многие из тех, кто выступает за мир и дипломатию, "в действительности хотят лишь, чтобы Украина была побеждена Россией".

Смотрите также: