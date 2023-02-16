На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за событиями четверга, 16 февраля (время московское).

Словакия признала Россию спонсором терроризма

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Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщила пресс-служба Национального собрания Словацкой Республики. В документе депутаты осудили широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру, а также выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В резолюции осуждаются прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Кроме того, парламент Словакии поддержал усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования преступлений агрессии РФ, против человечности и военных преступлений.

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В Молдове неподалеку от границы с Украиной сотрудники пограничной полиции нашли обломки ракеты. Падение этих обломков в районе села Ларга Бричанского района стало следствием российского удара по Украине, говорится в опубликованном в четверг сообщении молдавского МВД. "Это четвертый случай, когда обломки ракет от ударов по Украине попадают на территорию Молдовы. Компетентные учреждения в установленном порядке предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", - говорится далее в документе.

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Французский автомобильный концерн Renault закончил 2022 год с убытком в 700 миллионов евро. Это стало результатом ухода компании из России, сообщил официальный представитель Renault. При этом оборот компании в прошлом году вырос на 11,4 процента до 46,4 миллиарда евро. В текущем году руководство концерна планирует получить прибыль в объеме 6 процентов от оборота.

Европарламент призвал передать Украине самолеты, вертолеты и ракетные комплексы

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Европарламент призвал западных партнеров "серьезно рассмотреть возможность передачи Украине истребителей, вертолетов и соответствующих ракетных комплексов, а также существенно увеличить объемы поставок боеприпасов". Об этом говорится в резолюции к годовщине российского вторжения в Украину, принятой Европарламентом в четверг. Депутаты призвали страны ЕС существенно увеличить военную помощь Киеву и ускорить ее предоставление, чтобы дать возможность Украине не только оградить себя от атак российской армии, но и восстановить полный контроль над ее территориями, временно оккупированными РФ. Резолюцию поддержали 444 депутата, 26 проголосовали "против", 37 - воздержались.

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В новом пакете санкций против России, который ЕС планирует принять к годовщине начала войны 24 февраля, планируется запретить поставки в РФ "биде, унитазов, смывных бачков и аналогичной сантехники", сообщил EUobserver. Издание отмечает, что туалеты стали символом 24-летнего правления президента России Владимира Путина, когда российские солдаты стали грабить дома и увозить с собой унитазы сначала в Грузии в 2008 году, а потом и в прошлом году в Украине. Издание напоминает, что в каждом пятом российском доме до сих пор нет благоустроенного туалета.

Основная цель торгового эмбарго объемом в 11 млрд евро в год - прекратить продажу России высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения: электроники, лазеров, радиооборудования, программного обеспечения, авионики, морских камер и редкоземельных металлов.

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Россия утром в четверг нанесла авиаудар по Волчанску в Харьковской области. Около 10:30 утра было совершено два ракетных удара, сообщил в Telegram глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела ранены шесть человек. Кроме того, повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Госдума приняла закон о выходе России из Совета Европы

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Госдума одобрила закон о выходе России из Совета Европы. Как сообщил "Коммерсант", депутаты проголосовали единогласно. Соответствующий законопроект в январе внес президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, с 16 марта 2022 года прекращается действие в отношении России 21 международного договора, среди которых - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

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Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина обнаружена мертвой. В пресс-службе ЗВО подтвердили факт ее гибели изданию "Фонтанка". Тело Янкиной было найдено рядом с ее домом. На балконе 16-го этажа полиция нашла ее документы и личные вещи. По данным издания, следствие рассматривает самоубийство в качестве основой версии случившегося.

Более 60 процентов европейцев ожидают победы Украины в войне

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Почти две трети европейцев (61 процент) ожидают победы Украины в войне с Россией, выяснила социологическая служба eupinions Фонда Бертельсманна в ходе репрезентативного опроса, результаты которого опубликованы 16 февраля. В Германии 55 процентов рассчитывают на победу Украины.

Кроме того, согласно опросу, 68 процентов респондентов считают, что российская агрессия является нападением на всю Европу. Мнение о том, что российская агрессия касается каждого лично, поскольку направлена против всей Европы, разделяют 79 процентов поляков, 78 процентов испанцев и 65 процентов немцев. При этом 62 процента опрошенных в Европе согласны с утверждением, что "украинцы борются и за нашу свободу и благополучие". На вопрос о мирных переговорах почти три четверти европейцев считают, что только украинцы сами должны решать, когда наступит время начать такие переговоры.

Что касается вины за развязывание войны, то две трети (66 процентов) опрошенных возлагают ее на Россию, 11 процентов считают виновными США, по 5 процентов – на НАТО и Украину. Еще 11 процентов респондентов отказались ответить на вопрос.

Сильно расходятся мнения о санкциях против РФ. В Евросоюзе 40 процентов прошенных считают санкции эффективными, и столько же респондентов придерживается противоположного мнения, в Германии - соответственно 36 и 48 процентов.

Опрос был проведен в декабре среди 13300 граждан ЕС. По данным eupinions, он является репрезентативным для ЕС в целом, а также для семи стран: Бельгии, Франции, Испании, Германии, Италии, Нидерландов и Польши.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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