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Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS
ПолитикаЕвропа

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Виктория Власенко
24 мин. назад

Лишь "постоянные, стабильные и непрерывно растущие поставки" современного западного вооружения Украине помогут ей победить в войне с РФ и освободить все оккупированные территории - резолюция Европарламента.

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Европарламент призвал западных партнеров Киева "серьезно рассмотреть возможность передачи Украине истребителей, вертолетов и соответствующих ракетных комплексов, а также существенно увеличить объемы поставок боеприпасов". Об этом говорится в резолюции Европарламента к годовщине российского вторжения, принятой в четверг, 16 февраля. В документе отмечается, что государства-члены ЕС должны существенно увеличить военную помощь Киеву и ускорить ее предоставление, чтобы дать возможность Украине не только оградить себя от атак российской армии, но и восстановить полный контроль над ее территориями, временно оккупированными РФ. Резолюцию поддержали 444 депутата, 26 проголосовали "против", 37 - воздержались.

Поставлять Украине все виды оружия без исключения

Евродепутаты также призвали ЕС, США, Великобританию и Канаду "быстро выполнить свое обещание обеспечить Украину современными боевыми танками" и отметили важность тесной координации среди союзников для оперативной обработки запросов украинских властей "относительно тяжелого вооружения и передовых систем противовоздушной обороны".

Главной целью Украины является победа в войне против России, то есть способность украинской армии вытеснить российские силы с международно признанной украинской территории, отмечается в резолюции. "Эта цель может быть достигнута только путем постоянных, стабильных и непрерывно растущих поставок Украине всех видов оружия без исключения", - убеждены евродепутаты.

Не меньшее внимание со стороны руководящих органов ЕС должно быть уделено санкционной политике против России и Беларуси, которая должна регулярно пересматриваться и ужесточаться, говорится в документе. Европарламент призвал Европейский Совет принять уже анонсированный десятый санкционный пакет до конца февраля и "существенно расширить сферу действия" ограничительных мер, запретив, в частности, импорт российского ископаемого топлива, урана и алмазов, а также ввести санкции "против всех лиц, связанных с так называемой "группой Вагнера" и другими финансируемыми Россией вооруженными формированиями".

Членство Украины в ЕС - геостратегическая инвестиция

Президент России Владимир Путин, другие российские руководители и их белорусские союзники, "планировавшие и отдавшие соответствующие приказы начать эту агрессивную войну против Украины, должны быть привлечены к ответственности за совершенное ими преступление агрессии", говорится в резолюции. В этой связи Европарламент вновь обратился к Еврокомиссии и государствам-членам ЕС с призывом работать совместно с Украиной над созданием международного спецтрибунала для "судебного преследования преступления агрессии, совершенного против Украины руководством России и его союзниками".

Захватническая война, развязанная Россией против Украины, "коренным образом изменила геополитическую ситуацию в Европе", и эти новые обстоятельства требуют "смелых и комплексных решений со стороны ЕС в сферах политики, безопасности и финансов ". По мнению евродепутатов, таким решением может стать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году. "Членство Украины в ЕС является геостратегической инвестицией в объединенную и сильную Европу и приравнивается к проявлению лидерства, решительности и дальновидности", - отмечается в резолюции.

По просьбе литовского депутата от группы либералов Пятраса Ауштрявичюса, в текст резолюции была внесена устная поправка, в которой содержится призыв к руководящим органам ЕС и правительствам стран-членов "продолжать принимать меры для дальнейшей изоляции Российской Федерации, включительно с ее членством в международных организациях и их руководящих органах, таких как Совет Безопасности ООН".

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