Украина или Россия - у кого первым закончатся снаряды?

Пока на Западе спорили, кто и сколько танков или самолетов даст Украине, из виду был упущен другой вопрос: хватит ли артиллерийских снарядов? Именно от этого может зависеть исход войны, напоминают эксперты.

Как констатируют в эти дни военные обозреватели, Россия наращивает мощность наступления в Донбассе, бросая новые и новые подкрепления в бои на наиболее "горячих" направлениях, таких как Бахмут или Угледар. Чтобы сдерживать врага, Украина будет делать ставку на 155-миллиметровую артиллерию, заявил в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников. Речь идет, в частности, о гаубицах, предоставленных западными партнерами - например, немецких самоходных установках Panzerhaubitze 2000.

Вице-премьер Ольга Стефинишина в интервью Finanсial Times 10 февраля заявила, что украинские вооруженные силы нуждаются в скорейших дополнительных поставках снарядов. Об этом же 13 февраля, накануне встречи западных партнеров Украины в формате "Рамштайн", говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Так насколько острый этот дефицит и реально ли его покрыть?

ВСУ: несколько тысяч снарядов в день

По разным экспертным оценкам, Вооруженные силы Украины используют в среднем от трех до шести тысяч снарядов ежедневно. Покрыть такие потребности - большой вызов даже для стран НАТО. Дело в том, что война ведется старыми методами, с использованием артиллерии в таких масштабах, к которым не готовились западные армии, отметил в разговоре с DW профессор военной экономики Маркус Койп (Marcus Keupp) из Университета Цюриха. "Современные войны ведутся обычно в тесном взаимодействии разных родов войск. Но эта война ведется преимущественно не как современная война, а как Первая мировая - механизированными наземными операциями", - констатирует эксперт. Он отмечает, что российская армия пользуется старой советской тактикой: "сначала все сравнять с землей, а затем наступать". В такой войне, по словам Койпа, решающим становится то, кто сможет дольше и на более высоком технологическом уровне производить оружие и боеприпасы. "Это урок и Первой, и Второй мировой войны", - напоминает эксперт.

"Старая советская тактика: сначала все сравнять с землей, а затем наступать". На фото: Соледар, январь 2023 года Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

В противовес российским массивным артиллерийским обстрелам западные партнеры поставляют Украине артиллерийские системы. В целом, по данным из открытых источников, Украина уже получила около 420 единиц западных образцов артиллерии, отметил в интервью DW эксперт по безопасности Европейского совета международных отношений Рафаэль Лос (Rafael Loss). Однако оказалось, что запасы амуниции для этих систем более чем скромны, прежде всего в Европе.

"У НАТО есть предписание, что нужно иметь запасы оружия, амуниции и других ресурсов, по меньшей мере, в расчете на 30 дней интенсивных боевых действий. Если бы эти резервы были, можно было бы быстро передать Украине значительное количество ресурсов. Но кроме США ни одна страна альянса никогда не выполняла этот норматив. По некоторым данным, в Германии, скажем, запасов хватило бы всего на несколько дней интенсивных боев", - объясняет Лос.

Эксперт критикует, что пока европейские политики месяцами дискутировали о "красных линиях" - поставлять ли танки, ПВО или еще что-то - никто не подумал, как гарантировать на длительный период поставки снарядов. "Нынешние бои в Донецкой области, в частности под Бахмутом, не были бы для Украины такими кровопролитными, если бы западные партнеры проявили в начале войны способность смотреть вперед - на полгода, год, два - и уже тогда принять решение не только о предоставлении танков, но и обеспечении артиллерией и снарядами для нее", - уверен Лос.

Поставки снарядов: надежда на США

Соединенные Штаты недавно объявили, что в течение следующих двух лет производство снарядов в стране вырастет в шесть раз - с 15 до 90 тысяч единиц в месяц. Хотя эти объемы и не будут достигнуты немедленно, однако уже сами по себе подписанные контракты с производителями открывают пространство для действий и позволят удовлетворить львиную долю текущих потребностей Украины, говорит Рафаэль Лос. "Можно уже сейчас высвобождать снаряды из складов и предоставлять Украине", - объясняет эксперт.

В то же время эксперты отмечают, что покрыть нынешние объемы - это одно. Но для масштабного контрнаступления, которое в конце весны или летом планирует Киев для освобождения оккупированных территорий, потребуются совсем другие объемы амуниции. Их, говорит Маркус Койп, можно получить в Пакистане или Южной Корее. Эти союзники США, по словам эксперта, имеют и собственное производство снарядов "натовского" калибра, и значительные запасы на складах, учитывая длительное напряжение в отношениях с соседями. Эксперт указывает на то, что армия США имеет лучшую в мире глобальную логистическую систему, которая включает как воздушные, так и морские сообщения, и позволяет быстро перебрасывать оружие и боеприпасы по всему миру.

Panzerhaubitze 2000 вблизи Соледара в Донецкой области (фото из архива) Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

В конце прошлого года США заявляли о тайных поставках снарядов из Северной Кореи в Россию. Прямых подтверждений этого нет, и мнения экспертов на этот счет расходятся: действительно ли такие поставки имели место или речь идет об "утке". Факт, однако, что на фоне сближения Пхеньяна и Москвы Сеул вполне мог бы стать ситуативным союзником Украины. "В Сеуле видят, как руководство Северной Кореи радикализируется вместе с руководством своего близкого союзника - России", - замечает Койп. Он напоминает, что - в отличие от 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и скрыто вела войну в Донбассе - в 2022 году Южная Корея все-таки присоединилась в полном объеме к западным санкциям против России.

В производстве снарядов в итоге будет лидировать Запад

Несмотря на нынешние трудности Украины в обеспечении снарядами эксперты уверены, что уже во втором полугодии ситуация может кардинально измениться. Маркус Койп ожидает, что в ближайшее время производство снарядов существенно расширит крупнейший европейский производитель Rheinmetall с его мощностями в полмиллиона единиц в год на заводах в Германии и еще 300 тысяч на недавно купленном заводе в Испании. Скорых решений от европейских лидеров ожидает и Рафаэль Лос. "Если говорить о качестве оружия, то в долгосрочной перспективе преимущество в любом случае на стороне Украины. Если в ближайшее время будут приняты необходимые политические решения, то в пользу Украины впоследствии будет и количественное соотношение", - подчеркивает эксперт Европейского совета международных отношений.

С этим согласен и Франк Зауэр из Университета бундесвера в Мюнхене. "Именно амуниция - а не, например, боевые самолеты - является самой неотложной темой, о которой мы должны говорить на Западе. Это соревнование производственных мощностей - Запад, поддерживая Украину, абсолютно точно может выиграть это соревнование, если на это будет политическая воля", - констатировал Зауэр в комментарии DW. В производственном потенциале Запада уверен и Маркус Койп. По его убеждению, первый год войны Россия вела, прежде всего, на советских запасах снарядов, львиная доля которых уже использована. "Беспредельные резервы России - это миф. Если бы они были, Россия сейчас уничтожала бы украинские позиции массивными артиллерийскими обстрелами, а не посылала бы волну за волной людей на смерть", - говорит Койп.

Использование ВСУ реактивной системы залпового огня HIMARS, 2022 год Фото: Armed Forces of Ukraine/Cover Images/IMAGO

Российские артиллерийские обстрелы ослабли

С начала масштабной войны России против Украины Койп исследует интенсивность использования артиллерийских снарядов в ходе боевых действий с помощью спутниковых снимков NASA, которые он сопоставляет со свидетельствами очевидцев, обнародованными в социальных сетях и другими открытыми источниками. По наблюдениям профессора военной экономики из Цюриха, Россия начала нынешнее наступление в Донбассе, применяя артиллерию в несколько раз менее интенсивно, чем ранее, когда она оккупировала Северодонецк и Лисичанск и буквально стерла эти города с лица Земли артобстрелами.

Койп, равно как и другие собеседники DW в профессиональных кругах, уверен, что в случае должной поддержки Запада Украина уже через несколько месяцев может перехватить инициативу и пойти в контрнаступление - прежде всего благодаря не количеству, а качеству предоставленной партнерами артиллерии. "Украинцы наслаждаются, уничтожая российские цепи поставок в зону боевых действий, нанося удары высокоточной американской ракетной артиллерией HIMARS. У них это будет получаться еще лучше, когда из США прибудут новые снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)", - констатирует Койп.

Высокоточные снаряды GLSDB, запускаемые из реактивной системы залпового огня HIMARS, имеют гораздо большую дальность, чем "обычные" снаряды для этой установки - до 150 километров. Что касается того, когда именно Киев получит эту амуницию, данные в СМИ разнятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Аналитики в один голос отмечают, что это оружие выведет на новый уровень возможности ВСУ поражать логистику - командные пункты, железнодорожные узлы и склады оружия - далеко в тылу врага. "Эту войну выиграет тот, у кого будет более надежная логистика", - резюмирует Койп.

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