В пакет помощи США Украине войдут дальнобойные снаряды GLSDB

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

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Канада ввела санкции против нескольких десятков артистов, журналистов и политиков из РФ. В их числе - Сергей Брилев, Михаил Боярский, Дима Билан, Михаил Галустян, Николай Расторгуев. Под санкциями оказались также медиагруппа "Россия сегодня" и телеканал "Царьград".

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В новый пакет военной помощи Украине, анонсированный США, войдут высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, в переводе - бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Они запускаются из наземных ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. Эти боеприпасы позволят ВСУ "получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала Россия", заявил на брифинге в Вашингтоне представитель американского министерства обороны бригадный генерал Пат Райдер. В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет 300 километров и которые уже долгое время просит у США Украина.

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В освобожденном городе Изюме семь подростков - трое парней и четыре девушки в возрасте 14-17 лет - получили осколочные ранения в результате взрыва противопехотной мины "лепесток", сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Мина сдетонировала после того, как один из подростков поднял ее с земли и бросил рядом с другими. Пять подростков были доставлены в Изюмскую районную больницу, сейчас угрозы их жизни нет.

Синегубов напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях области и призвал в случае обнаружения подозрительных предметов не брать их в руки, а немедленно сообщить о такой находке специалистам службы по чрезвычайным ситуациям или полиции.

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Жители Литвы в рамках акции Radarom! (Раделаем! - Ред.), начавшейся 30 января, собрали на приобретение радаров для Украины уже более 5 млн евро, сообщает интернет-портал delfi.lt. Утром 3 февраля сумма денег, переведенных на банковский счет и пожертвованных по телефону всего за один час - с 8.00 до 9.00 - превысила 1 млн евро. "1 006 000 евро за один час", - написал на своей странице в соцсети Facebook один из инициаторов акции помощи, руководитель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. По его словам, к 24 февраля - годовщине начала вторжения России в Украину - планируется удвоить собранную сумму. Радары (одно такое устройство вместе с оборудованием стоит 1 млн евро) планируют приобрести у израильских производителей. По словам организаторов акции, о покупке уже договорились, сейчас необходимы только деньги.

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Государства Балтии призвали Запад ускорить темпы поставок оружия Украине. "Предстоящие месяцы будут очень трудными. Они могут даже стать решающими в этой войне, - заявила по окончании трехсторонней встречи в Таллинне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. - Поэтому нам необходимо ускорить и увеличить нашу поддержку Украине - особенно военную помощь". Как отметила глава правительства Эстонии Кая Каллас, цена российской агрессии в Украине "возрастает с каждым промедлением, с каждой задержкой". Латвийский премьер Кришьянис Кариньш в свою очередь заверил в поддержке запроса Украины о предоставлении "вооружения, которое позволит ей выиграть войну".

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены - даже под нейтральным флагом - спортсмены из России и Беларуси. В ходе внеочередной генассамблеи комитета в пользу бойкота проголосовали 109 из 112 присутствовавших на заседании членов НОК, еще трое воздержались. "Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идет война, мы не должны их там видеть", - цитирует агентство "Укринформ" слова президента НОК Украины Вадима Гутцайта .

Замглавы МИД Украины: Разрешение Берлина на поставки танков - запоздалое

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник приветствовал разрешение правительства Германии экспортировать боевые танки Leopard 1, но раскритиковал, что его выдали так поздно. Концерн Rheinmetall еще в апреле предлагал поставить Киеву 88 танков Leopard 1A5, отметил бывший посол Украины в ФРГ в интервью агентству dpa. "К сожалению, было упущено слишком много драгоценного времени, чтобы гораздо быстрее переломить сложную ситуацию на фронте в пользу Украины", - сказал Мельник. По его словам, теперь каждый день имеет значение, но ремонт танков и обучение украинских военных работе с ними могут занять несколько месяцев.

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Союзники по НАТО обратились к России с призывом в целях международной стабильности придерживаться соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) между РФ и США. "Мы призываем Россию выполнить обязательства по договору, содействуя проведению инспекций в рамках ДСНВ на территории России и вернувшись к участию в органе по реализации Договора - двусторонней консультативной комиссии", - говорится в заявлении Североатлантического совета. В документе отмечается, что союзники по альянсу с обеспокоенностью отмечают невыполнение Россией юридически связывающих обязательств по ДСНВ.

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Европейский Союз поддерживает инициативу Украины "Формула мира" и будет активно работать с Киевом над мирным планом из 10 пунктов, представленным президентом Владимиром Зеленским, сказал на пресс-конференции в Киеве глава Совета ЕС Шарль Мишель. Он подчеркнул, что Брюссель поддерживает и идею провести саммит "Формулы мира" для запуска этого плана.

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Во время проведения саммита ЕС - Украина по всей территории страны - уже во второй раз за сутки - была объявлена воздушная тревога. Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", с белорусского военного аэродрома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Примерно через 40 минут после объявления тревоги был дан отбой.

Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет

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Украина не намерена выводить войска из города Бахмут Донецкой области, за который продолжаются ожесточенные бои. "Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по окончании саммита ЕС - Украина в Киеве. Тем самым он отреагировал на недавнее заявление командующего разведцентром Сил обороны Эстонии Марго Гросберга. Тот предположил, что ВСУ, скорее всего, уйдут из Бахмута, поскольку, удерживая его, они выиграли достаточно времени для создания новых линий обороны.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

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Украина приложила "значительные усилия" на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля. "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина", - заявил Мишель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи в верхах. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что его страна постарается как можно скорее приблизить вступление в Евросоюз.

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Установленный в Курской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 4 февраля "на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране" территории региона, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале .

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Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на 3 февраля составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников. Поскольку данный список погибших крайне консервативный, так как опирается только на подтвержденные сообщения о гибели, расследователи полагают, что в него попадают как минимум в два раза меньше имен погибших, чем их было в действительности.

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В Курской области под обстрел ВСУ попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале , опубликовав фото с последствиями удара. "Зафиксировано 5 прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали", - написал Старовойт. Губернатор добавил, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово.

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В приграничной с Украиной Брянской области бессрочно продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщает областное правительство. "Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

ЕС выделит Украине 25 млн евро на разминирование

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ЕС предоставит Украине 35 млн энергоэффективных LED-ламп, написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Twitter. По ее словам, украинцы могут обменять свои старые лампы на светодиодные на почте. "Каждый сэкономленный киловатт энергии ценен для противодействия энергетической войне России", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Норвегия закупит у Германии 54 боевых танка Leopard 2 нового поколения, сообщил журналистам норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. По его словам, заключено также опционное соглашение на покупку еще 18 единиц техники. Приобретение танков Leopard 2A7 у немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann позволит Осло обновить свой парк из 36 устаревших танков Leopard 2A4, некоторые из которых будут переданы Украине. По данным правительства, сделка укладывается в утвержденный парламентом бюджет в размере 19,7 млрд норвежских крон (1,8 млрд евро). Точная стоимость танков не называется. Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, первые новые танки Leopard 2 могут быть поставлены в страну в 2026 году.

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Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро для разминирования освобожденных территорий. Об этом официально заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС - Украина в Киеве. Он подчеркнул, что защита мирных жителей является приоритетом для Брюсселя. Финансирование включает оборудование для украинских госоператоров противоминной деятельности и поддержку для украинских властей по эффективному управлению противоминным сектором.

Предупреждение о минах в Херсонской области Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

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Правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Других подробностей он не сообщил, пообещав предоставить их "в ближайшие дни и недели".

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Пригожину

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Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении основателю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны. "По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", - заявил генпрокурор Андрей Костин, добавив, что Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений". В офисе генпрокурора отметили, что к ответственности будут привлечены и рядовые "вагнеровцы", включая тех, кто бежал за границу. Как сообщается, прокуроры уже провели допросы двух бойцов "ЧВК Вагнер", которые сейчас находятся в ЕС. Проводится проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен норвежским коллегам.

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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