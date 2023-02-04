В санкционный перечень Канады внесены 38 физических и 16 юридических лиц из РФ, включая Билана, Долину, Боярского, МИА "Россия сегодня".

12 мин. назад 12 мин. назад

12 мин. назад 12 мин. назад

Канада расширила санкционный список по России. Об этом сообщили в пятницу, 3 февраля, в правительстве Канады.

В перечень включены 38 физических и 16 юридических лиц, которые, по данным Оттавы, "причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды".

Под ограничениями - Билан, Гагарина, Бабкина

Так, ограничительные меры введены в отношении певцов Николая Баскова, Димы Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова и исполнительниц Полины Гагариной, Надежды Бабкиной, Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной.

Под санкции попали музыкант Игорь Бутман, актеры Михаил Боярский, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, заместитель директора ВГТРК "Телеканал "Россия" Сергей Брилев.

В числе юрлиц - Международное информационное агентство "Россия сегодня", РИА "Новости", Tsargrad Media, Агентство интернет-исследований, Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Посол РФ пообещал, что Москва ответит на санкции

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что санкции, не одобренные Совбезом ООН, не являются законными, и пообещал ответ РФ на данный шаг.

Как напомнило агентство Reuters, с 2014 года Оттава ввела штрафные меры против почти 4000 человек и организаций из России, Украины и Беларуси.

В декабре 2022 года правительство Канады объявило о начале процесса ареста активов на сумму в 26 млн долларов (24 млн евро) компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

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