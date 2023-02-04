В санкционный перечень Канады внесены 38 физических и 16 юридических лиц из РФ, включая Билана, Долину, Боярского, МИА "Россия сегодня".
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Канада расширила санкционный список по России. Об этом сообщили в пятницу, 3 февраля, в правительстве Канады.
В перечень включены 38 физических и 16 юридических лиц, которые, по данным Оттавы, "причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды".
Под ограничениями - Билан, Гагарина, Бабкина
Так, ограничительные меры введены в отношении певцов Николая Баскова, Димы Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова и исполнительниц Полины Гагариной, Надежды Бабкиной, Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной.
Под санкции попали музыкант Игорь Бутман, актеры Михаил Боярский, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, заместитель директора ВГТРК "Телеканал "Россия" Сергей Брилев.
В числе юрлиц - Международное информационное агентство "Россия сегодня", РИА "Новости", Tsargrad Media, Агентство интернет-исследований, Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Посол РФ пообещал, что Москва ответит на санкции
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что санкции, не одобренные Совбезом ООН, не являются законными, и пообещал ответ РФ на данный шаг.
Как напомнило агентство Reuters, с 2014 года Оттава ввела штрафные меры против почти 4000 человек и организаций из России, Украины и Беларуси.
В декабре 2022 года правительство Канады объявило о начале процесса ареста активов на сумму в 26 млн долларов (24 млн евро) компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
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