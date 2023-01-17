Глава МИД Великобритании обсудит в США и Канаде помощь Киеву

Джеймс Клеверли обсудит с госсекретарем США Блинкеном и главой МИД Канады Жоли "скоординированные усилия по оказанию помощи Украине в преодолении российской агрессии".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 17 января, начинает визит в Вашингтон и Торонто для активизации "глобальных действий по Украине" в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у британского министра запланированы встречи, в частности, с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Канады Мелани Жоли.

В ходе переговоров стороны обсудят среди прочего "скоординированные усилия по оказанию помощи Украине в преодолении российской агрессии", углубление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, взаимодействие по вопросам разведки, безопасности и гуманитарным проблемам.

Сунак обещал ускорить дипломатическую и военную поддержку Киева

Как ожидается, Клеверли укажет на необходимость дальнейших шагов для предоставления Украине инструментов для победы в войне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее обещал ускорить дипломатическую и военную поддержку Киева в ближайшие недели, чтобы заставить Россию "отступить и обеспечить прочный мир", напомнили в МИД.

Лондон готов продолжать использовать связи в области обороны с США и Канадой, чтобы гарантировать, что "в конечном итоге украинский народ" одержит верх в войне.

В Канаде стороны обсудят более тесную координацию в вопросе санкций

В среду, 18 января, в Торонто Клеверли и Жоли обсудят более тесную координацию усилий в вопросе санкций. После двусторонних переговоров министры встретятся с представителями украинской диаспоры.

Предполагается, что британский министр объявит о направлении Великобританией в Украину жизненно важных медицинских изделий для оказания помощи пострадавшим в результате наступления ВС РФ. Как ожидается, на эти цели Лондон выделит 260 000 фунтов стерлингов (292 917 евро).

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшие недели передаст Киеву 14 танков Challenger 2 и значительно усилит дипломатическую активность для увеличения поставок Украине вооружений со стороны союзников. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес должен посетить Германию и Эстонию. Уоллес отмечал, что запланированный пакет военной помощи украинским военным - наиболее значительный на сегодняшний день.

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