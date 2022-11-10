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Табличка у входа в здание Минобороны ВеликобританииФото: Tim Ireland/empics/picture alliance
КонфликтыУкраина

Лондон поставит Украине еще 1000 ракет "земля-воздух"

Олег Соколенко
30 мин. назад

Поставка Украине ракет поможет защитить инфраструктуру страны от воздушных ударов РФ, заявил министр обороны в Лондоне. Они способны сбивать как крылатые ракеты, так и дроны.

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Великобритания поставит Украине еще около 1000 ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска, заявил в среду, 9 ноября, британский министр обороны Бен Уоллес. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен УоллесФото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

"Передача еще сотен ракет "земля-воздух" продолжает нашу поддержку обороны Украины против российской агрессии - и поможет Украине противостоять угрозе от незаконных атак (России) на критическую национальную инфраструктуру", - цитирует слова Уоллеса сайт правительства Великобритании.

В тот же день министр обороны посетил два тренировочных центра, где инструкторы из Великобритании и стран-партнеров обучают более 7400 украинских военных. Компанию Уоллесу при этом составили генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF), которые вместе с Великобританией сформировали Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Украина просит у союзников помощи в укреплении ПВО

В октябре Россия начала массированные обстрелы территории Украины. 1 ноября президент Зеленский заявил, что в результате этих ударов повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Киев просит помощи в укреплении своей противоракетной обороны - не только у стран G7, но и у Израиля.

Такие поставки от западных стран уже начались: 11 октября стало известно, что Германия передала Украине первый зенитный комплекс IRIS-T, ракеты которого способны сбивать самолеты, вертолеты и ракеты на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 километров. А 7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли ЗРК NASAMS и Aspide, которые "сделают небо Украины безопаснее". При этом он поблагодарил Норвегию, Испанию и США.

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