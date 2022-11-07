Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Украина национализирует стратегически важные предприятия. Мобилизованные в РФ и их родственники требуют помощи. В Украину прибыли ЗРК NASAMS, а Турция не пропустила русские военные корабли в Черное море.

На 257-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В Донецке ночью 7 ноября произошел пожар в здании управления железными дорогами. Согласно заявлениям российских ГосСМИ, пожар возник после обстрела со стороны Украины. ТАСС приводит данные местных властей о том, что центр города был обстрелян шестью снарядами калибра 155 мм.

По данным украинской стороны, российские войска перебрасывают через оккупированные Мариуполь и Донецк "огромные колонны" с подкреплениями и боеприпасами в район Угледара в Донецкой области.

Общие потери России в войне за сутки увеличились еще на 530 человек, заявил Генштаб ВСУ. В целом с начала полномасштабной войны против Украины убиты около 76 460 россиян, уничтожены 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин, 1782 артиллерийские системы. По данным ведомства, в Лисичанске Луганской области в последние сутки были убиты 30 бойцов чеченского батальона "Ахмат", и ранено еще 15. Российская сторона эту информацию не комментировала.

В Херсоне остаются российские войска, но оттуда вывозят гражданских

Российские пропагандисты планируют снять видео о том, что украинские военные якобы уничтожают мирное население в Херсоне, указал Генштаб ВСУ на своей страничке в Facebook. По данным ведомства, "оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, занимают помещения мирных жителей и укрепляют позиции внутри для проведения уличных боев". Одновременно с этим они ищут участников украинских диверсионных групп и корректировщиков огня и под пытками выбивают признания у жителей, а также насильно вывозят детей из интернатов и пожилых и создают "неприемлемые условия жизни для местных жителей", в том числе отключая электричество и связь, чтобы заставить людей покинуть Херсонщину, заявляет Генштаб.

Разрушенная школа в Херсонской области Фото: Hannibal Hanschke/EPA-EFE

Всего, по данным главы управления Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Елены Вихрь, российские власти с начала войны противозаконно вывезли в РФ и на неподконтрольные Киеву украинские территории более 6000 украинских детей.

В самом Херсоне в последние дни прекратилось вещание российских телеканалов, а в администрации президента РФ уже подготовили методички для российских государственных СМИ об освещении возможного отступления российских войск из города - о них сообщает издание "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В руководствах предлагается называть херсонское направление "самым сложным для русской армии на текущем этапе спецоперации" и указывать в качестве причины возможного отступления угрозу "огромного кровопролития", которое возможно из-за того, что Украина и НАТО "бросили все силы" на Херсон.

В Украину прибыли первые ЗРК NASAMS

О первых поставках ЗРК NASAMS и Aspide сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. NASAMS предназначены для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, они способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух-воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и истребители. Резников поблагодарил за поставки Норвегию, Испанию и США и добавил, что эти системы "значительно усилят украинскую армию" и сделают небо Украины безопаснее.

Вашингтон в секретном режиме общался с Москвой

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в начале ноября посетивший Киев, в последние месяцы конфиденциально общался с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым о недопустимости использования ядерного оружия и дальнейшей эскалации конфликта в Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома и союзных стран.

Цель контактов якобы состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование в Украине. При этом неизвестно, когда именно имели место контакты и сколько их было, а пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон ограничилась по этому поводу комментарием "люди говорят о многом".

Украина национализировала пять предприятий для военных целей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил национализировать пять предприятий страны, признанных стратегически важными, - АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, все они "будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7". Примечательно, что часть компаний связана с бизнесменами, против которых в Украине ведутся различные следственные действия.

Мобилизованные в РФ и их родственники просят о помощи

Из регионов РФ поступают сообщения об акциях протеста и реакции властей на них. Так, в Пензе около 30 женщин провели демонстрацию у здания военной прокуратуры, потребовав отозвать их мобилизованных родственников с передовой - по словам жительниц, их мужей и сыновей отправили на фронт без подготовки, "еды, воды и нормального оружия", а вместо тренировок им читали лекции о героизме. По данным издания "7×7 - Горизонтальная Россия", губернатор региона отказался встретиться с горожанками, а местные СМИ не стали публиковать их обращения.

Мобилизованные в учебном центре в Омской области Фото: Alexey Malgavko/REUTERS

На недостаточную подготовку и "большие неоправданные потери" на фронте пожаловались и, предположительно, служащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья. Губернатор региона Олег Кожемяко поручил проверить эти сообщения, но при этом местные власти "не исключают, что информация о потерях может быть вбросом спецслужб США"

А мобилизованным из Чувашии, которые ранее объявили бойкот учениям в одной из частей в Ульяновске, пообещали выплатить по 50 тыс. рублей - об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, лично посетивший протестующих.

Турция не позволила военным кораблям РФ пройти в Черное море

Как сообщила Русская служба BBC, Турция не пропустила через Босфор в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота, дожидавшиеся разрешения с начала февраля. Анкара так и не позволила им это сделать, сейчас они возвращаются во Владивосток, сообщается в Telegram. Российские военные корабли, в том числе ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", были замечены 6 ноября в Сингапурском проливе, указывается далее. "Ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - цитирует BBC руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.

РФ потеряла в Украине уже 278 боевых самолетов

По оценкам Минобороны Великобритании, Россия не в состоянии компенсировать потери боевых самолетов в результате войны в Украине. "Потери самолетов, понесенные Россией, по всей видимости, значительно превышают ее потенциал по производству новых самолетных каркасов", - говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства. В ней отмечается, что длительное время, необходимое для подготовки квалифицированных пилотов, также ограничивает возможности Москвы по регенерации потенциала российских ВВС.

Минобороны приводит данные Украины, согласно которым Россия с начала войны потеряла уже 278 самолетов - вдвое больше, чем во время войны в Афганистане. "Мы не можем подтвердить эти данные, но по-прежнему наблюдающееся отсутствие господства России в воздухе, очевидно, усугубляется из-за плохой подготовки, потери опытных летных экипажей и повышенного риска оказания воздушной поддержки в условиях плотной ПВО противника, и ситуация, очевидно, в ближайшие месяцы не изменится", - указывается в сводке.

Под Мариуполем появилось более 1500 новых могил

Спутниковые снимки показывают, что только с начала лета под оккупированным Россией Мариуполем было вырыто более 1500 могил, сообщает британская медиакомпания BBC.

Кадры, предоставленные ей украинской администрацией города, были дополнительно проанализированы Центром информационной устойчивости (CIR). По оценкам CIR, всего с начала войны на территории Мариуполя и его пригородных поселков возникло примерно 4600 могил. Сколько именно людей там погребено, неизвестно.

Смотрите также: