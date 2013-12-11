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Фото: Ron Garnett/All Canada Photos/picture alliance Фото: Ron Garnett/All Canada Photos/picture alliance

МИД Канады

Министерство иностранных дел Канады.

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Новости

8 ноября 2024 г.

Польша: Спецслужбы РФ могли готовить взрывы на рейсах в США

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Контекст

Обломок Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины под Тегераном

Самописцы сбитого Ираном украинского Boeing прибыли в Париж

Самописцы сбитого Ираном украинского Boeing прибыли в Париж

Расшифровка "черных ящиков" сбитого КСИР самолета Украины начнется во Франции в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады
Общество20 июля 2020 г.
Майкл Спэйвор и жительницы КНДР

Оттава подтвердила задержание в КНР второго канадца

Оттава подтвердила задержание в КНР второго канадца

Пекин обвинил проживавшего в КНР канадского бизнесмена в угрозе национальной безопасности.
Политика13 декабря 2018 г.
Флаг Канады

Канада снимает экономические санкции с Беларуси

Канада снимает экономические санкции с Беларуси

Оттава отмечает положительные изменения в Беларуси, в том числе в отношении прав человека.
Политика27 июня 2017 г.
Флаг Канады

Канада расширила санкции против РФ

Канада расширила санкции против РФ

В черном списке оказались топ-менеджеры концерна "Калашников".
19 марта 2016 г.
Здание МИДа РФ

Москва заявила, что ответит на новые санкции Оттавы и Вашингтона

Москва заявила, что ответит на новые санкции Оттавы и Вашингтона

МИД РФ сообщил о "проработке ответных мер" на новые санкции, среди прочего касающиеся российских официальных лиц.
20 декабря 2014 г.
Спецназ на Майдане в Киеве

Польша осудила применение силы на Майдане

Польша осудила применение силы на Майдане

Канада намерена ввести санкции против представителей украинской власти.
11 декабря 2013 г.
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