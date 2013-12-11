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Фото: Ron Garnett/All Canada Photos/picture alliance
Фото: Ron Garnett/All Canada Photos/picture alliance
МИД Канады
Министерство иностранных дел Канады.
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Новости
08.11.2024
8 ноября 2024 г.
Польша: Спецслужбы РФ могли готовить взрывы на рейсах в США
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Контекст
Самописцы сбитого Ираном украинского Boeing прибыли в Париж
Самописцы сбитого Ираном украинского Boeing прибыли в Париж
Расшифровка "черных ящиков" сбитого КСИР самолета Украины начнется во Франции в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады
Общество
20.07.2020
20 июля 2020 г.
Оттава подтвердила задержание в КНР второго канадца
Оттава подтвердила задержание в КНР второго канадца
Пекин обвинил проживавшего в КНР канадского бизнесмена в угрозе национальной безопасности.
Политика
13.12.2018
13 декабря 2018 г.
Канада снимает экономические санкции с Беларуси
Канада снимает экономические санкции с Беларуси
Оттава отмечает положительные изменения в Беларуси, в том числе в отношении прав человека.
Политика
27.06.2017
27 июня 2017 г.
Канада расширила санкции против РФ
Канада расширила санкции против РФ
В черном списке оказались топ-менеджеры концерна "Калашников".
19.03.2016
19 марта 2016 г.
Москва заявила, что ответит на новые санкции Оттавы и Вашингтона
Москва заявила, что ответит на новые санкции Оттавы и Вашингтона
МИД РФ сообщил о "проработке ответных мер" на новые санкции, среди прочего касающиеся российских официальных лиц.
20.12.2014
20 декабря 2014 г.
Польша осудила применение силы на Майдане
Польша осудила применение силы на Майдане
Канада намерена ввести санкции против представителей украинской власти.
11.12.2013
11 декабря 2013 г.
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Всего публикаций: 12
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