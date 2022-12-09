Канада и Британия подвергли РФ санкциям из-за прав человека

В черный список включены подозреваемые в коррупции и сексуальном насилии в ходе вооруженных конфликтов. Против большинства фигурантов списка санкции введены в соответствии с так называемым "законом Магнитского".

Великобритания и Канада накануне отмечаемого 10 декабря Дня прав человека ввели санкции против предполагаемых нарушителей прав человека в России и ряде других стран. Лондон в пятницу, 9 декабря, внес в черные списки 30 физических лиц, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека, а также в коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов.

Против большинства граждан России, фигурирующих в британском штрафном перечне, санкции введены в соответствии с так называемым "законом Магнитского" - за масштабные нарушения прав человека. Это Валентин Опарин, следователь по делу украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые заявляли о применении к ним пыток в аннексированном Крыму, Олег Ткаченко - прокурор на процессе по делу Сенцова, офицеры ФСБ Андрей Тишенин и Артур Шамбазов, предположительно причастный к пыткам активиста Майдана Александра Костенко.

Британские санкции введены и против командира 90-й танковой дивизии вооруженных сил РФ полковника Рамиля Ибатуллина - за нарушения прав человека в ходе вооруженного вторжения России в Украину. Кроме того, в перечень внесены представители властей Ирана, Никарагуа, Уганды и Южного Судана. В черный список за предполагаемую коррупцию попали и несколько бизнесменов из Косово и Молдовы.

Канадские санкции

Канада 9 декабря ввела санкции против 33 российских официальных лиц, которых в числе прочего обвиняют в нарушениях прав россиян, протестовавших против вооруженного вторжения РФ в Украину. Ожидается, что США в ближайшие часы тоже объявят о новых санкциях против нарушителей прав человека в соответствии с "Глобальным законом Магнитского".

В британских санкционных списках российских граждан и юридических лиц больше всего - около 1500. Подавляющее большинство из них подпали под санкции после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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