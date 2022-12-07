На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

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Российский суд обязал жителя Мурманска перечислять деньги ВСУ, сообщает издание "Северпост.RU" . Военнослужащий советской армии, выходец из Мурманска, в девяностые годы остался служить в Западной Украине - а в середине девяностых вернулся на родину. В его украинской части произошло хищение нефтепродуктов, украинский суд в 1995 году признал бывшего военнослужащего виновным в халатности и приговорил его к выплате компенсации.

В 2002 году деньги на оплату долга перед украинской военной частью стали списываться с пенсии бывшего военнослужащего. После начала вторжения России в Украину он попытался через российский суд остановить эти выплаты - получалось, что он финансирует армию, против которой воюет его страна. Однако суд не стал останавливать выплаты, поскольку ни Россия, ни Украина ни вышли из “Минской конвенции 1993 года”, обязывающей их оказывать друг другу правовую помощь.

Кроме того, в России нет юридических документов, ставящих ВСУ в один ряд с террористами. Списания денег продолжаются.

Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении РФ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в девятом пакете санкций в отношении России предлагает полностью "отрезать России доступ к любым видам беспилотников", то есть запретить прямые поставки дронов не только в Россию, но и в те страны, которые снабжают ими российскую армию, в частности в Иран.

Кроме того, будут расширены ограничения против товаров двойного назначения, "включая ряд химикатов, в том числе нервно-паралитического действия, электроники, компонентов и всего того, что может использовать российский ВПК", заявила она.

Под санкции попадут также горнодобывающий сектор РФ, три банка и четыре телеканала. В черный список внесут почти 200 россиян.

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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters признал возможность наступления "апокалипсиса как в голливудских фильмах" в столице Украины, если продолжатся ракетные удары России по украинской инфраструктуре. "Киев может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", - отметил он, подчеркнув, что речь о немедленной эвакуации киевлян пока не идет, однако к такому сценарию необходимо быть готовыми.

Путин признал наличие дезертиров в армии РФ

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Владимир Путин признал наличие дезертиров в российской армии на фронте. "Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше", - заявил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

При этом, по словам Путина, в отличие от Украины в России обходятся с дезертирами мягко - в Украине же своих дезертиров, по его словам, "публично расстреливают на месте", "перед строем и в несколько рук". А в России, утверждает Путин, нет ничего подобного, как нет и специальных лагерей для дезертиров.

Между тем СМИ неоднократно сообщали о наличии в захваченных российских армией районах Украины специальных лагерей для дезертиров и не желающих воевать уклонистов - там на них оказывалось давление с целью заставить воевать.

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Владимир Путин назвал бессмысленным проведение дополнительной мобилизации в РФ. Он заявил, что 150 из 300 тысяч мобилизованных уже переброшены на фронт, а остальные проходят подготовку в учебных центрах. "В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости для государства и минобороны в настоящее время нет никакой", - указал российский президент.

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Польша приняла предложение Германии разместить на своей территории зенитно-ракетные комплексы ПВО и ПРО Patriot. Соответствующую договоренность подтвердил представитель министерства обороны ФРГ. Ранее о согласии принять предложение Берлина заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter. Правительство ФРГ предложило Варшаве разместить три ЗРК Patriot после падения ракеты близ границы с Украиной. Польша просила предоставить данные комплексы Украине, но в Берлине отказались это сделать.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал численность формируемой народной дружины "Патриот" для обеспечения безопасности региона. Она будет насчитывать около 6 тысяч человек, уже получено более 300 заявок, заявил он в эфире телеканала "Россия-24". Добровольные дружины патрулировать улицы населенных пунктов и инженерную инфраструктуру, а также обеспечивать пожарную безопасность, их члены будут зарплату от 15 тысяч рублей, добавил Старовойт. "Рассчитываем, что такая структура окажет всестороннюю поддержку министерству обороны, Росгвардии и министерству внутренних дел для обеспечения порядка на приграничных территориях", - указал он.

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В контролируемом ВС РФ Приморске Запорожской области расклеили объявления с призывом к владельцам имущества обратиться в оккупационную администрацию за документами, заявил Центр национального сопротивления. "Враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов", - указывается в заявлении. По данным ЦНС , в списках есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.

Путин заявил о росте угрозы ядерной войны

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Угроза ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. "По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой - но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены", - заявил он в ответ на просьбу дать личную гарантию того, что РФ не применит ядерное оружие первой.

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Правительство ФРГ считает, что Украина имеет право вести оборону не только на своей территории. Комментируя предполагаемые атаки украинских беспилотников на аэродромы в РФ, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) напомнил, что Украина борется против российского вторжения уже более 9 месяцев. "Украина имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул он и добавил, что Киев не обязан ограничивать меры по обороне своей собственной территорией.

Очередные российские атаки в Донбассе

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В Ямполе Донецкой области совершен обстрел с применением запрещенных кассетных боеприпасов. "Под обстрелом оказалась центральная площадь города и административное здание. При обстреле местные жители получали гуманитарную помощь. Три человека ранены. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко . В Донецкой ОВА заявили, что в результате в поселке повреждено административное здание и не менее семи жилых домов. "Россияне еще раз показали свою сущность, атаковав гражданское население - без всякой военной нужды", - заявил глава ОВА Павел Кириленко.

+18.15++

Российские силы нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилых домах в Курахово Донецкой области, в результате погибши, по меньшей мере, 8 мирных жителей, сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, обстрел совершен из реактивных систем залпового огня. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, удар нанесен по центру города.

++17.55++

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщается на его официальном сайте. "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами", - указывается в заявлении . На заседании шла речь о мерах по сокращению боевых возможностей российских войск, а также о восстановлении энергетической системы Украины.

+17.28++

Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы настоятеля храма УПЦ МП в Лисичанске, сообщила Служба безопасности Украины. По ее данным, священник "сливал" данные о позициях ВСУ в Северодонецке. Он был задержан в результате спецоперации в апреле. "Клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в РФ в 2014 году. С того времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР", указало ведомство .

++17.11++

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар на аэродроме в Курске тушили более суток. "Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена третья категория сложности. Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек", - написал он в Telegram .

В ВСУ сообщили о получении от Германии вооружений

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Генштаб ВСУ сообщил о получении от Германии14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракет к ней, комплексов борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем. Кроме того, по данным украинского командования, ФРГ передала Киеву "комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 миллионов евро". Помимо этого "бундесвер предоставит Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber и пять инженерных машин разграждения (ІМР) Dachs", указывается в Facebook .

++16.40++

В контролируемом российскими силами Мариуполе сообщили об усилении россиянами "мер безопасности". "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко. По его словам, в целом в Мариуполе и Мариупольском районе наблюдается стремительное усиление мер безопасности. "Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - заявил Андрющенко.

Time назвал "человеком года" Владимира Зеленского

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В рамках "зернового коридора" из портов Большой Одессы вышли еще четыре судна, груженых украинской агропродукцией общим весом 149,3 тыс тонн, сообщило министерство инфраструктуры Украины. Кроме того, в черноморских портах находятся 20 судов, на которые загружают еще 613,2 тыс тонн украинской сельскохозяйственной продукции, указывается в заявлении в Telegram . "С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", - заявили в ведомстве.

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Американский журнал Time присвоил звание "Человек года - 2022" президенту Украины Владимиру Зеленскому и "духу Украины", обороняющейся от полномасштабного российского вторжения.

Кулеба: На посылках с угрозами посольствам Украины немецкий адрес отправителя

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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки в результате российского вторжения в Украину погибли четыре мирных жителя, еще 16 получили ранения. По данным на 9.00 7 декабря, в Запорожской области зафиксирован один погибший и трое раненых, в Харьковской области - один погибший и двое раненых, в Херсонской области - двое погибших и трое раненых. В Днепропетровской и Сумской областях ранения получили по одному человеку, в Донецкой - трое, написал Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций.

+15.45++

На всех посылках с угрозами украинским дипломатам в Европе указан один и тот же адрес отправителя - автосалон Tesla в городе Зиндельфинген, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом отправка, по его словам, обычно происходила из почтовых отделений, не оборудованных видеокамерами. По данным Кулебы, украинским диппредставительствам продолжают поступать подозрительные пакеты. За последние двое суток их получили посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске, а в целом зафиксирован уже 31 случай в 15 странах, написал украинский министр в Facebook .

Столтенберг: РФ пытается заморозить войну, чтобы начать наступление весной

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В НАТО предполагают, что зимой Россия перегруппирует свои войска и подготовится к наступлению весной. "Россия пытается заморозить эту войну хотя бы на короткое время,… чтобы затем весной начать крупное наступление", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Комментируя возможные удары украинских беспилотников по аэродромам в России, он указал, что у НАТО нет дополнительной информации. Глава НАТО также заявил, что союзники продолжат "беспрецедентную" поддержку Украины. При этом он отметил, что уже поставленные системы или вооружения также должны быть боеспособными, а это означает необходимость большого числа новых боеприпасов и ремонтных работ.

++15.06++

Государственная дума РФ одобрила в третьем, заключительном чтении поправки в Трудовой кодекс о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу. После возвращения с военной службы эти граждане "имеют преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу", отмечается в опубликованном на сайте нижней палаты документе.

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Полиция в Кронштадте задержала военкора санкт-петербургского телеканала "78", входящего в холдинг "Известия", сообщает Sota со ссылкой на два источника. По его данным, Родион Северьянов поссорился с дорожным рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. Пропагандиста задержали, оружие изъяли, теперь ему вменяют статью о хулиганстве с применением оружия, предполагающую наказание до 5 лет лишения свободы, указывается далее. В начале войны против Украины Северьянов делал репортажи для "Известий" и в марте был ранен. В мае президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества за "отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга".

++14.33++

Отбывающий заключение российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в поддержку телеканала "Дождь", накануне лишенного лицензии на вещание в Латвии. "Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня", - отмечается на странице политика в Twitter . Навальный назвал решение латвийского регулятора "ошибочным и основанным на недостатке информации". "Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире", - добавил он.

МВД Украины: Треть страны заминирована

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Разминирование в Херсонской области Фото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Министерство внутренних дел Украины попросило международное сообщество помочь как можно скорее очистить территорию страны от взрывоопасных предметов. "Призываем наших международных партнеров и доноров еще активнее вовлекаться в процесс. Поскольку треть страны заминирована, пиротехнические подразделения ГосЧС работают круглосуточно, некоторые из них - фактически вручную", - заявила замглавы МВД Мэри Акопян на встрече с делегацией Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). По ее словам, в первую очередь необходимо оснастить 40 пиротехнических расчетов ГосЧС, прежде всего робототехникой.

По словам Акопян, ежедневно пиротехники ГосЧС обследуют в среднем территорию площадью около 70 гектаров, с начала полномасштабной войны они проверили более 760 кв. м территорий и обезвредили около 300 тысяч взрывоопасных предметов. В свою очередь глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич назвал Украину самой загрязненой взрывоопасными предметами страной в мире и указал, что уже идут переговоры с донорами с целью предоставления необходимой помощи.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. "Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - цитирует слова Лаврова "Интерфакс".

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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