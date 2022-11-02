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Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби
Представитель Совета нацбезопасности США Джон КирбиФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США обеспокоены угрозой применения Россией ядерного оружия

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В Вашингтоне отмечают, что обеспокоенность США за прошедший месяц усилилась. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что РФ может применить ядерное оружие в случае попытки Киева вернуть захваченные Россией территории Украины.

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Администрация США испытывает растущую обеспокоенностьвозможностью применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. Представитель Совета национальной безопасности США Джим Кирби в среду, 2 ноября, заявил, что обеспокоенность США по данному поводу за последний месяц усилилась. "Мы следим за происходящим с максимальным вниманием", - добавил он.

Заявление МИД России

Ранее в этот день МИД России опубликовал заявление "о предотвращении ядерной войны", в котором подчеркивается, что "Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана".

"Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - поясняется в документе.

Что говорят Путин и Медведев

Между тем непроясненным остается вопрос, когда Москва может счесть, что "существование России поставлено под угрозу". Путин за последние месяцы неоднократно заявлял, что у России нет планов применять ядерное оружие в Украине, но при этом отмечал, что для "защиты территориальной целостности" Россия может использовать "все средства".

А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне написал в своем канале в Telegram, что Россия может применить ядерное оружие в случае попытки Киева вернуть под контроль Украины территории, захваченные Россией в ходе войны. Он пояснил, что попытка "отторжения от РФ" захваченных территорий будет означать угрозу существованию России и ее распада, поэтому это станет прямым поводом для применения соответствующего пункта политики РФ "в сфере ядерного сдерживания".

Российские генералы обсуждали вопрос о применении ядерного оружия

Между тем газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные российские военные недавно обсуждали, когда и как может быть применено тактическое ядерное оружие в Украине, при этом президент РФ Владимир Путин в обсуждении не участвовал. Издание также отмечает, что нет никаких данных, указывающих на то, что решение о применение Россией ядерного оружия уже принято.

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