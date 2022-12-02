Дипмисии Украины в Европе получают окровавленные пакеты

В посылках, которые поступили в украинские дипучреждения в шести европейских странах, лежали глаза животных, сообщил МИД Украины. Ведомство пытается понять смысл этого послания.

Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы - в диппредставительства в нескольких странах Европы поступили "окровавленные пакеты", сообщил в пятницу, 2 декабря, представитель МИД Украины Олег Николенко.

"В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - написал Николенко в Facebook .

По его словам, такие посылки в последние дни пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в итальянском Неаполе и польском Кракове, а также в консульство в чешском Брно.

Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Как и большинство других конвертов, это письмо "синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", сообщил представитель украинского МИДа.

"Хорошо спланированная кампания террора"

Массовая рассылка пакетов происходит после того, как в посольстве Украины в Испании взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве легкие ранения получил комендант посольства.

"Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины, - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны".

По поручению Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

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