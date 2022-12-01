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Сотрудники полиции оцепили посольство Украины в ИспанииФото: OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images
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Письмо с бомбой было отправлено премьер-министру Испании

Даниил Сотников
11 мин. назад

Известно уже о пяти письмах со взрывчаткой, отправленных за последнее время в Испании. Конверты пришли премьеру страны, в Минобороны, на военную базу, в посольство Украины и на фирму, производящую оружие для Украины.

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Письма со взрывными устройствами внутри, подобные тому, что сдетонировало в посольстве Украины в Испании, были отправлены также премьер-министру страны Педро Санчесу, в Минобороны Испании и на базу военно-воздушных сил страны под Мадридом. Об этом, со ссылкой на полицию Испании, сообщает агентство AFP в четверг, 1 декабря.

Конверт со взрывчаткой, предназначенный Санчесу, был обнаружен и нейтрализован его службой безопасности еще 24 ноября. Письмо пришло обычной почтой, рассказали в МВД страны. 

Еще два письма со взрывчаткой были обнаружены 1 декабря в Минобороны страны и на военной авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос. Письмо было адресовано европейскому спутниковому центру, который расположен на базе и ​​предоставляет информацию Украине, отмечает издание el Mundo. База также используется для отправки оружия, пожертвованного Испанией Украине, и для перелетов на официальных самолетах высокопоставленных правительственных чиновников.

Пять конвертов со взрывчаткой в Испании

Таким образом, стало известно уже о пяти письмах со взрывчаткой внутри, отправленных за последнее время в Испании. Накануне такие конверты пришли в посольство Украины в Испании и в компанию Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины.

Письмо в посольство Украины в Мадриде, было адресовано послу Сергею Погорельцеву. Конверт открыл комендант посольства, который в результате взрыва получил легкую травму руки и к вечеру того же дня уже был выписан из больницы.

Позднее в этот же день подозрительный конверт был обнаружен в оружейной компании Instalaza. На нем было написано, что он отправлен из Украины, сообщил местный чиновник радиостанции SER.

Уже зная о взрыве в Мадриде, сотрудники компании позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители оцепили район, а конверт передали саперам. Просвечивание рентгеновскими лучами показало, что в нем находится взрывное устройство и нить, приводящая его в действие при открытии. Пакет был уничтожен контролируемым  взрывом, никто не пострадал.

По данным агентство EFE, правоохранительные органы Испании расследуют дело о взрыве в посольстве Украины в Мадриде как возможный теракт.

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