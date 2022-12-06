В Курской и Белгородской областях создают отряды теробороны

На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

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Министерство цифровой трансформации Украины заявило о начале сотрудничества с крупнейшей разведывательной компанией в мире Recorded Future в сфере киберзащиты. "Подписали меморандум с Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе над созданием новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире", - написало ведомство в Telegram. По данным министерства, с начала полномасштабной войны Recorded Future предоставила разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины, помогла в расследовании военных преступлений россиян и открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud на более чем 10 миллионов долларов.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после массированного российского обстрела украинской инфраструктуры 5 декабря в энергосистеме сохраняется дефицит на уровне 19% прогнозируемого потребления. "Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов. В то же время, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться", - указал он в Telegram . По словам Шмыгаля, за последние месяцы в результате массированных российских атак получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.

В Курской и Белгородской областях создают отряды теробороны

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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о наборе в народную дружину для охраны региона. "Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона", - написал он в Telegram . Ранее в тот же день губернатор другой граничащей с Украиной области РФ - Белгородской - объявил о создании отрядов территориальной обороны. Обе области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подвергаются обстрелам.

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Министерство финансов Украины разместило военные облигации еще почти на 3,1 миллиарда гривен в эквиваленте и повысило максимальную ставку по 2-летним гривневым бумагам до 19,5%. "Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами. Стать инвестором может каждый", - написало ведомство в Facebook .

Зеленский посетил раненых военных в Харьковской области

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Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в Харьковской области, сообщила его пресс-служба. В больнице он встретился с военными медиками, поздравил их с Днем ВСУ и вручил государственные награды, указывается на сайте президента Украины. "Большая честь быть сегодня с вами. Благодарю вас за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления", - заявил Зеленский.

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Украинский Forbes подсчитал стоимость выпущенных 5 декабря российских ракет по территории Украины - по его оценке, она составляет 400-500 млн долларов США. При этом журналисты опирались на данные командования Воздушных сил ВСУ, которые заявили, что ВС РФ выпустили38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты "Калибр", три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одну авиационную крылатую ракету Х-31П. По данным журналистов, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, Х-555 - 4 млн, "Калибр - 6,5 млн, Х-22 - 1 млн, Х-59 - 0,5 млн, Х-31П - 0,5 млн.

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В Офисе президента Украины (ОПУ) заявили о новом российском обстреле Херсона. "Попали в инфраструктурный объект. Пока известно об одном погибшем. На месте работают ГСЧС", - написал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Еще два посольства Украины получили опасные пакеты

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Посольства Украины в Дании и Румынии получили подозрительные пакеты, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге. "Всех, кто продолжает присылать эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь. Могу повторить для всех врагов украинской дипломатии - вам не удастся запугать или остановить нас", - цитирует его слова "Европейская правда". Накануне отправления с глазами животных, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, были изъяты в почтовом отделении в Испании. Ранее окровавленные пакеты были получены посольствами в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, консульствами в Неаполе и Кракове и Брно.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в регионе отрядов территориальной обороны. "Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - написал он в Telegram . По словам Гладкова, с участниками таких отрядов занимаются "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт". Они проводят "тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", сообщается далее.

Совет ЕС не договорился об очередном пакете помощи Украине

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Министры финансов стран ЕС не смогли договориться о новом пакете финансовой помощи Украине. "Ответственность за это несет Венгрия", - заявил глава финансового ведомства Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) после заседания Совета ЕС в Брюсселе и раскритиковал позицию Будапешта. По его словам, венгерский министр блокировал принятие соответствующего решения, хотя его поддерживали остальные 26 стран ЕС. "Украина не может потерпеть поражение в той войне", - подчеркнул немецкий министр. Поэтому Киеву следует предоставлять дальнейшую помощь, и ЕС должен быстро прийти к соглашению в этой связи, добавил Линднер.

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В контролируемом ВС РФ Мелитополе совершено покушение на местного коллаборанта Николая Волика, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). У входа в дом, где живет Волик, раздался взрыв, коллаборант получил ранения и находится в больнице, указывается далее. По данным ЦНС, Волик занимался "крышеванием" бизнеса, обещая "спокойствие от оккупантов", а в случае несогласия владельцы бизнеса отправлялись "в подвал". В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что Волик до полномасштабной войны в Украине возглавлял местное звено Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета.

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У России имеются ракеты, достаточные еще для нескольких массированных ударов по Украине, заявил в эфире украинского телемарафона начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов."На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля", - отметил он. По словам Буданова, объемы производства новых российских ракет - "абсолютно мизерны" в сравнении с их расходом.

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Глава латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о причинах отзыва лицензии у телеканала "Дождь". По его словам, это результат трех нарушений, допущенных российскими журналистами за время их вещания из студии в Риге. С 18 июля NEPLP уже дважды штрафовал "Дождь" - за показанную в эфире карту РФ с аннексированным Крымом и обозначение российской армии как "наша армия", что неприемлемо для СМИ с лицензией Латвии, пишет Delfi.lv , ссылаясь на слова Аболиньша. Третьим нарушением стали слова ведущего Алексея Коростелева, которые интерпретированы как призыв помогать российской армии. Кроме того.

Аболиньш заявил, что около месяца назад руководство "Дождя" намеревалось изложить свою позицию на русском языке на заседании NEPLP, не обеспечив надлежащий перевод. По его словам, это показывает, что у телеканала нет четкого понимания латвийских законов.

Украина вернула 60 военных, в том числе защитников Мариуполя

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными в формате "60 на 60". "Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы", - написал он в Telegram. По словам Ермака, среди вернувшихся в Украину - 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из "Азовстали". "Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", - указал далее глава ОПУ.

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Полиция в Новошахтинске Ростовской области начала розыск мужчины в камуфляже, который обстрелял полицейских из пулемета и ранил одного из них, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. По данным агентства , стрелявший был дезертиром. Раненый полицейский госпитализирован в среднетяжелом состоянии. Как указывает Telegram-канал "112" , нападение произошло на выезде из города в районе таможенного поста близ границы с Украиной. "Сотрудники проводили мероприятия по розыску пропавшей женщины, когда из лесополосы вышел мужчина в камуфляже и дал очередь из РПК по служебному автомобилю", - указывается далее. В Новошахтинске закрыли детские сады и выезды из города, жителей призвали не выходить на улицу.

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Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в Telegram , что вернулся из Донецкой области в РФ. "Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", - написал он. Гиркин сообщил, что несколько раз бывал в Донецке, а также в районе Сватово, где "чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности нач.штаба батальона". В конце ноября он выяснил, что никак не числится в штатах "N-ского полка" и обвинил его "командование" в махинациях. В октябре в Украине предлагали вознаграждение за взятие Гиркина в плен.

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5 декабря российские силы убили трех мирных украинцев, еще 16 человек в результате российских атак получили ранения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом жертвами ВС РФ за минувшие сутки стали два человека в Запорожской области и один - в Харьковской. Больше всего раненых - 9 - зафиксировано в Донецкой области. Кроме того, сообщается о четырех получивших ранения в Запорожской области, двух - в Одесской и одном - в Херсонской.

Украина вернула тела 49 погибших защитников

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Украина вернула тела еще 49 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий . "Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", - заявил уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила, что "глубоко сожалеет" о решении латвийского регулятора лишить лицензии базировавшийся в этой стране телеканал "Дождь". "Хотя нарушения, в которых его обвиняют, заслуживают критики, это серьезный удар по свободе информации", - написали правозащитники в Twitter .

Зеленский приехал к украинским военнослужащим в Донбассе

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В России принимаются дополнительные меры по защите объектов важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс", - указал он.

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В день Вооруженных сил Украины президент страны Владимир Зеленский посетил позиции украинских подразделений в Донбассе и записал поздравление у знака въезда в Славянск Донецкой области. "Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, цена выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным, - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит, наша свобода, ваша несокрушимость, а значит - наша независимость", - заявил Зеленский.

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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