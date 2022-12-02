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Фото: Dmitry Golubovich/picture alliance
ПолитикаЛатвия

"Дождь" оштрафован в Латвии за карту с Крымом в составе РФ

Сергей Ромашенко
32 мин. назад

Латвийские власти пояснили, что "Дождь" оштрафован на 10 тысяч евро, так как изобразил Крым в составе России и назвал российские войска "нашей армией".

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе России и именование российских войск "нашей армией", сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в микроблоге Twitter в пятницу, 2 декабря.

По словам Аболиньша, это уже второе правонарушение "Дождя" за последние месяцы, за три существенных нарушения NEPLP может аннулировать лицензию на вещание. Председатель Совета также сообщил, что в отношении "Дождя" возбуждено дело об административном правонарушении за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии. "Телеканал "Дождь" обязан уважать и соблюдать законы Латвии", - подчеркнул Аболиньш. Он не уточнил, в чем заключалось первое нарушение, допущенное телеканалом.

Скандальное заявление в эфире

Накануне в эфире "Дождя" в выпуске программы "Здесь и сейчас" ведущий Алексей Коростелев сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Позже главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии на фронте или за его пределами.

2 декабря стало известно об увольнении ведущего Коростелева. "Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", - заявила в эфире "Дождя" глава информационной службы и ведущая новостей телеканала Екатерина Котрикадзе.

Блокировка в России и вещание из Латвии

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала российского вооруженного вторжения в Украину и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден приостановить работы. В июле он возобновил работу. Телеканал сообщил, что осенью планируется запуск сразу нескольких новых проектов, в том числе полноценного вещания.

"Вещать мы будем из четырех студий. Мы в Риге, в основной. И еще три студии в Тбилиси, Амстердаме и Париже. Нас больше, чем кажется. Нас, тех, кто против войны, против убийств, уничтожения Украины и деградации России", - заявил тогда в эфире главред телеканала Тихон Дзядко.

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