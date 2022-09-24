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Очередь перед военным комиссариатом в Москве после объявления мобилизации, 22 сентября 2022 года
Очередь перед военным комиссариатом в Москве после объявления мобилизацииФото: Mikhail Metzel/dpa/Tass/picture alliance
ОбществоРоссия

В РФ появился срок за дезертирство в период мобилизации

Александра Иванова
1 ч. назад

За отказ военнослужащего от участия в боевых действиях теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Дезертирство в период мобилизации наказывается в России лишением свободы на срок до 15 лет.

https://www.dw.com/ru/v-rf-vveli-ugolovnoe-nakazanie-za-dezertirstvo-v-period-mobilizacii/a-63228219

Поправки в УК РФ, назначающие наказание в виде лишения свободы за добровольную сдачу в плен, дезертирство, мародерство и отказ военнослужащих от участия в боевых действиях в периоды мобилизации, военного положения и военное время, вступили в силу в субботу, 24 сентября, после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно этому документу, опубликованному на портале правовой информации, отягчающими обстоятельствами признается совершение преступлений в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Наказание за отказ военных от участия в боевых действиях

За неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и за отказ от участия в боевых действиях грозит лишение свободы на срок от двух до трех лет. А за отказ военнослужащих от участия в боевых действиях, повлекший тяжкие последствия, российский суд теперь может приговорить к лишению свободы на срок от трех до десяти лет.

Кроме того, согласно вступившим в силу поправкам в УК РФ, за сопротивление командиру или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий полагается лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Такое же наказание может последовать за насильственные действия в отношении командира, совершенные в период мобилизации или в военное время.

За добровольную сдачу в плен грозит тюремное заключение на срок от трех до 10 лет. За дезертирство в период военного времени или мобилизации предусмотрено до 15 лет.

За мародерство в период военного конфликта или в военное время будут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет. Тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет предусмотрено также за мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и связанное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию резервистов для участия в войне против Украины. При этом он пообещал, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в армии и имеют определенные военно-учетные специальности. Между тем в опубликованном указе нет упоминания критериев и принципов мобилизации.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. На Западе связали решение о призыве резервистов на фронт с неудачами ВС РФ в войне против Украины.

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