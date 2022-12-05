ООН: В ходе войны в Украине погибли 6702 мирных жителя

На 285-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 декабря (время московское).

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Россия не собирается передавать контроль над захваченной Запорожской атомной станцией третьей стороне, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией. Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС", - подчеркнула она. В последние дни появились неподтвержденные сообщения о том, что Россия может уступить контроль на ЗАЭС Украине или МАГАТЭ.

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Немецкий энергетический концерн RWE начал судебное разбирательство против российского газового гиганта "Газпрома" из-за непоставленных объемом газа. Эту информацию представитель концерна подтвердил немецкому изданию Handelsblatt. RWE стал второй немецкой компанией, которая требует от "Газпрома" компенсаций. Ранее о решении подать в международный арбитраж соответствующий иск объявил концерн Uniper - крупнейший импортер газа в стране.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новые статистические данные о жертвах среди мирного населения в ходе войны в Украине. С 24 февраля по 4 декабря, по данным управления, погибли 6702 мирных жителя (424 ребенка). Ранения получили 10 479 человек (775 детей).

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Российские военные заявили о перехвате украинских беспилотников, которыми ВСУ хотели атаковать два аэродрома стратегической авиации под Саратовом и Рязанью. В результате "падения и взрыва обломков" украинских беспилотников трое российских военных погибли, четверо ранены, повреждены два самолета, сообщили в Минобороны РФ.

Запад не смог арестовать все замороженные валютные резервы России

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США внесли изменения в конструкцию передаваемых Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы из этих установок нельзя было запускать ракеты дальнего действия, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американских властей. Пентагон модифицировал эти установки так, чтобы с них нельзя было пускать ракеты дальнего действия, включая тактические баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 300 км, указывает издание.

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США и страны Евросоюза пока не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных резервов ЦБ России, считает американский аналитический центр Атлантический совет. По словам замглавы центра геоэкономики организации Чарльза Личфилда, Западу удалось конфисковать лишь 80-100 млрд долларов от общей суммы замороженных активов в 300 млрд.

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Бывший британский военнослужащий Шон Пиннер, который воевал на стороне ВСУ и был приговорен в самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни, вернулся в Украину. Как рассказал Пиннер газете The Sun , он решил быть вместе со своей женой украинкой Ларисой, которая занимается гуманитарной помощью.

Зеленский: Украинская ПВО сбила большинство российских ракет

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время очередной волны российских обстрелов 5 декабря украинские силы ПВО сбили большинство ракет. "Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается", - заявил он в видеообращении.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. По предварительным данным, девять из них были уничтожены украинской ПВО, заявила КГВА в Telegram . В Днепропетровской области сбито 15 российских ракет, написал в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

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В Полтавской области прилетов российских ракет не зафиксировано, сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин . По его словам, украинские ПВО сбили до 10 российских ракет.

СМИ в Молдове сообщили о прилете ракеты

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В Украине почти повсеместно объявлены отбои воздушных тревог. Согласно карте тревог, этот режим на 17.30 мск сохраняется только в Луганской области и отдельных районах Николаевской области.

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По данным молдавских СМИ, на территорию Молдовы упала ракета. Она была обнаружена пограничной полицией в саду неподалеку от города Бричаны в ходе патрулирования, сообщает издание Noi.md. Район оцеплен, ожидается прибытие специализированных служб. Аналогичную информацию опубликовало издание Newsmaker.

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В результате массированной ракетной атаки ВС РФ повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области, сообщил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко. Один человек госпитализирован, написал он в Telegram . В свою очередь Одесский горсовет сообщил, что из-за обесточивания ряда районов города приостановлена работа общественного электрического транспорта. В данный момент в Одессе не работают все городские котельные, сообщается далее.

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По данным Воздушных сил ВСУ, первая волна российских ракетных атак завершена, но не исключены повторные. "Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", - заявил в эфире украинского телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, ракеты были запущены с Черного моря и кораблей Черноморского флота, Каспийского моря и в районе Волгодонска Ростовской области.

Новая серия обстрелов: отключения света в Украине и Молдове

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Как сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, в результате российского ракетного обстрела села Новософиевка Запорожского района повреждены частные дома мирных жителей. "По предварительной информации, двое погибших и трое раненых (из них один ребенок 2021 г.р.)", - написал он в Telegram.

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Аварийные отключения электричества начались по всей Сумской области, в некоторых районах Кривого Рога и в Одессе, сообщил УНИАН. Кроме того, в Одессе прервано водоснабжение, сообщила компания "Инфоксводоканал". После одного из взрывов в этом городе возник сильный пожар.

В Молдове заявили о сбоях в электроснабжении

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Молдавское агентство Moldova Liberă передает о сбоях в подаче электроэнергии по всей стране. Компания Moldelectrica сообщила в Facebook о нарушениях в энергосистеме Молдовы и допустила возможность отключений электричества.

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В Офисе президента Украины заявили о новом российском обстреле Украины. "Враг снова атакует ракетами территорию Украины. Пожалуйста, проверьте на карте, где рядом с вами есть Пункты несокрушимости. Там при необходимости вы можете согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. Мы сильны и готовы к любым угрозам", - написал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. По его данным, в результате обстрела села Новософиевка Запорожской области разрушены несколько частных домов, погибли два человека и еще два ранены.

Во многих регионах Украины сообщают о взрывах и работе ПВО

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В Киевской области работает ПВО, сообщил в Telegram руководитель ОВА Алексей Кулеба. "Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области", - написал он и призвал жителей следить за информацией из официальных источников, ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет. Телеканал "Суспильне" со ссылкой на своих корреспондентов сообщил о взрывах в Одессе и Одесской области, а также в Николаеве.

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"Украинские железные дороги" сообщили о нескольких задержках в движении поездов, произошедших в результате прерывания электроснабжения. Задержаны поезда №712 Киев - Краматорск и №111 Киев - Изюм, указывается в Telegram-канале "Укрзализныци" .

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В "Укрэнерго" сообщили о сохранении дефицита в энергосистеме Украины и по-прежнему сложной ситуации с энергоснабжением. "В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенья снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", - заявила пресс-служба компании . В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных ударов украинская энергосистема потерпела существенные поражения, ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Взрывы в ряде регионов Украины

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде украинских регионов. По данным телеканала "Суспильне", взрывы прозвучали в контролируемой россиянами Голой Пристани Херсонской области, Кременчуге, Запорожье и Черкасской области. В Полтавской области сработала ПВО, заявил глава ОГА Дмитрий Лунин.

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В Офисе президента Украины прокомментировали взрывы на двух российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. "Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter .

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В Кремле сообщили о готовящемся ответе на введение Западом потолка цен на российскую нефть. "Решение готовится. Понятно, очевидно одно. Никаких "потолков" мы признавать не будем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога

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Воздушной тревогой охвачена вся территория Украины, кроме аннексированного Крыма. Глава Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что РФ осуществила пуски ракет. "Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие", - написал он в Telegram. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о замеченных в воздухе крылатых ракетах. Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что в области работает ПВО.

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По данным Центра национального сопротивления (ЦНС) Украины, Кремль намеревается усовершенствовать систему учета военнообязанных, что связано с планами новой волны мобилизации и выявлением множества недостатков в работе военкоматов в ходе первого этапа. Новая система учета будет соотнесена с базами ГИБДД, федеральной миграционной службы (ФТС), систем обязательного пенсионного и медицинского страхования РФ (СНИЛС и ОМС), а Росреестра, сообщили в Киеве. Работодателей в России заставят информировать военкоматы о военнообязанных работниках, а уклоняющимся от мобилизации и отказывающимся предоставить необходимые данные для реестра не будут предоставлять государственные услуги, - указывается в заявлении . Кроме того, по данным ЦНС, власти будут следить за каждым шагом военнообязанных, что позволит мобилизовать проживающих не по месту регистрации. Военнообязанным также запретят выезд за границу, заявил ЦНС.

С аналогичным заявлением выступило Главное управление разведки (ГУР ) Минобороны Украины. По данным спецслужбы, новая система учета военнообязанных в РФ начнет работу еще до начала февраля 2023 года.

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На большей части территории Украины, за исключением нескольких западных областей и Крыма, объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил об угрозе новых ракетных ударов и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Киеве призвали уже сейчас готовиться к поражению России

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении очередного "высокопоставленного" пособника россиян в освобожденном Херсоне. "Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - сообщила пресс-служба ведомства. По данным СБУ , именно через это учреждение глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пытался создать "рублевую зону", открыв в захваченном украинском регионе более 200 банковских "представительств" РФ и используя при этом аналогичный опыт в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против его страны. "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", - написал он в Twitter .

Хроника событий 5 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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