Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

На фоне войны в Украине и внутренней ситуации в Молдове премьер страны Наталья Гаврилица видит основной целью сохранение мира и стабильности в республике. Об этом она рассказала DW.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) провела в Бухаресте вторую в этом году "Мюнхенскую встречу лидеров" (MLM). В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в румынской столице 27-29 ноября 2022 года собрались около 75 политиков. Основными темами были последствия агрессивной войны России против Украины и вызовы безопасности в регионе. В кулуарах встречи DW побеседовала с Натальей Гаврилицей, премьер-министром Республики Молдова.

DW: Каковы три основных риска для Республики Молдова в контексте агрессивной войны России против Украине?

Наталья Гаврилица: Прежде всего, атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Как результат, у нас уже было два отключения электроэнергии по всей стране: 15 ноября и неделю назад. Сегодня мы узнали о новых возможных атаках, в том числе на цели в соседнем Одесском регионе. Я думаю, что риски, связанные с энергетической безопасностью, являются основными, с которыми мы сталкиваемся - также из-за подключения через Украину, потому что у нас нет высоковольтной линии, которая может быть подключена к румынской энергосистеме. Мы работаем над этим и надеемся, что в 2024 году у нас будет общая высоковольтная линия. До тех пор мы очень уязвимы.

- Проекты такого рода откладываются годами. Почему вы думаете, что они будут реализованы сейчас?

- Не было политической воли. Мы видели, что газопровод Яссы-Кишинев (из Румынии в Молдову. - Ред.) был введен в эксплуатацию только в октябре прошлого года, после того, как мы пришли к власти. Это произошло после первого энергетического шантажа (со стороны России. - Ред.) в 2021 году, но теперь этот трубопровод также помогает нам получить доступ к альтернативным источникам газа. Хотя в 2019 году мы подписали контракт на подключение к румынской электросети через линию Вулканешты-Исакча, к сожалению, финансирование высоковольтного участка до Кишинева только началось (до момента его завершения линия электропередачи проходит через Приднестровье. - Ред.). Мы уверены, что все эти проекты будут реализованы сейчас, потому что есть политическая воля, потому что мы понимаем, что диверсификация источников энергии напрямую связана с нашей безопасностью.

- Насколько внутренние беспорядки могут дестабилизировать ситуацию в вашей стране?

Протесты в Кишиневе против повышения цен Фото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance

- Мы находимся в центре гибридной войны с олигархами, финансирующими протесты и внесенными в международные санкционные списки. В этой войне мы сталкиваемся с большим количеством дезинформации.

Нельзя сказать, что в Молдове на фоне роста цен и падения покупательной способности нет недовольства. Но то, что происходит на улицах Кишинева в последние недели, - это провокации, осуществляемые при поддержке иностранных спецслужб.

- Как вы считаете, Россия все еще имеет достаточно возможностей, чтобы дестабилизировать Молдову, или хватает сил, поддерживающих курс правительства в Кишиневе?

- Во-первых, у нас сильное парламентское большинство - 63 из 100 мандатов в парламенте. Налажено хорошее сотрудничество между правительством, президентом и парламентом. Мы все ориентированы на одну и ту же политику европейской интеграции, на одно и то же желание закрепить Молдову в свободном мире. У нас есть мандат и легитимность, данные нам гражданами, мы пришли на четыре года и шаг за шагом наводим порядок - и вы это видите. Нам удается сохранять стабильность даже в этих очень сложных условиях.

- Есть ли у вас данные о кибератаках и атаках другого рода против Республики Молдова, проводимые Россией, которые мы не видим, но которые ощущаются в вашей стране?

- В этом году у нас было около 300 предупреждений о минировании объектов. Предупреждение о бомбе было получено и по поводу самолета, на котором мы должны были лететь в Бухарест. У нас есть протоколы для работы в таких кризисных ситуациях.

Мы зафиксировали 200 кибератак, самая сильная из которых произошла в августе. Вместе с нашими партнерами мы работаем над повышением обороноспособности страны, чтобы противодействовать гибридной войне. Мы также сталкиваемся с враждебной информационной средой: много дезинформации, много Telegram-каналов или сайтов, которые трудно контролировать даже странам с большими возможностями, чем у Молдовы.

- Бывший министр обороны страны Анатолий Шалару инициировал дебаты о союзе с Румынией в случае нападения на Республику Молдова. Считаете ли вы, что дискуссии на эту тему в настоящее время полезны или это скорее провокация?

- В данный момент нам необходимо сохранить мир и стабильность в стране. Мы должны признать, что у нас многонациональное общество. Несмотря на необходимость обсуждения вопросов, связанных с происходящими глобальными изменениями и тем, что они означают для нас, мы должны применять сбалансированный подход, заботиться о стабильности и социальной сплоченности.

- Какие три очень важные вещи вам все еще нужны от Румынии?

- Нам нужна поддержка в получении доступа к альтернативным источникам энергии, а также в преодолении логистического кризиса, что означает увеличение пропускной способности на границе, и, конечно, финансовая помощь. Мы знаем, что Румыния уже многое делает для Республики Молдова. Мы также видели на этой "Мюнхенской встрече лидеров" усилия Румынии по привлечению внимания международного сообщества к Республике Молдова. Мы будем продолжать работать с правительством Румынии - и вместе добьемся успеха.

Смотрите также: