В Молдове прошел антиправительственный митинг

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в воскресенье, 29 мая, провела в центре Кишинева акцию протеста с требованиями кадровых перестановок в правительстве и прекращения давления на оппозицию. В манифестации у здания парламента участвовали несколько тысяч человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента.

"Мы, участники акции протеста, требуем немедленной отставки министров и других чиновников, виновных в нынешнем социальном геноциде против народа. Те, кто не принимает меры по социальной защите населения, должны немедленно уйти в отставку, - говорится в резолюции, которая была зачитана в конце акции и принята единогласно. - Мы также требуем прекращения преследования лидеров оппозиции и оказания давления на оппозиционные партии. Мы требуем справедливой юстиции, а не телевизионных спектаклей и шоу с задержанием невиновных политиков".

Протестующие также выступили в защиту свободы прессы, "прекращения цензуры в общественной телерадиокомпании, восстановления демократических процессов в обществе". "Акции протеста будут продолжены. Если эти требования не будут выполнены, мы будем требовать отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов", - отмечается в резолюции.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, выступая в завершении акции, подтвердил, что подобные акции протеста "без партийных флагов, по принципу свободного микрофона - будут продолжены".

Акция протеста проходила мирно

Митинг протеста продолжался в течение двух часов, после чего его участники разошлись. Движение транспорта по центральной улице города не перекрывалось. Полиция следила за порядком, но в действия демонстрантов не вмешивалась.

Акция протеста был объявлена после того, как ранее на этой неделе прокуроры задержали почетного председателя ПСРМ, экс-президента Молдовы Игоря Додона. После двух суток предварительного ареста суд в Кишиневе 26 мая отклонил запрос прокуроров об аресте Додона в следственном изоляторе, отправив его на 30 суток под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: пассивная коррупция, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена.

Игорь Додон заявил, что уголовное дело в отношении него является политическим, возбуждено по заказу действующего президента страны Майи Санду и что этим "руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции" в республике.

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