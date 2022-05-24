Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о госизмене

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Бывший глава молдавского государства Додон задержан на 72 часа. Он проходит в рамках уголовного дела сразу по четырем статьям УК, в том числе о государственной измене.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела о государственной измене. В целом, Додон проходит по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Кёрпек во вторник, 24 мая.
"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек. По ее словам, обыски проводятся в 12 помещениях, принадлежащих как Додону, так и его ближайшему окружению.
"Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - уточнила Кёрпек.
С утра оперативники проводят обыски в помещениях, принадлежащих Додону, а также в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил только в феврале.
На прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет ("кулек") предположительно с деньгами.
На видеозаписи Додон просит Плахотнюка "передать пакет Косте" (Ботнарю), который, в свою очередь, передаст ее "Корнелу" (предположительно Корнелиу Фуркулицэ, члену Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Игорь Додон являлся лидером ПСРМ в 2011-2016 и 2020-2021 годах. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования ПСРМ. Додон говорит, что "деньги нужно сразу отдать Корнелиу, который должен выплатить зарплаты активистам ПСРМ".
Недавно Игорь Додон заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет Молдову. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут "по беспределу" арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал он в телеэфире 19 мая.
Смотрите также: