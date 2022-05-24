Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела о государственной измене. В целом, Додон проходит по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Кёрпек во вторник, 24 мая.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек. По ее словам, обыски проводятся в 12 помещениях, принадлежащих как Додону, так и его ближайшему окружению.

"Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - уточнила Кёрпек.

Дело Игоря Додона

С утра оперативники проводят обыски в помещениях, принадлежащих Додону, а также в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил только в феврале.

На прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет ("кулек") предположительно с деньгами.

На видеозаписи Додон просит Плахотнюка "передать пакет Косте" (Ботнарю), который, в свою очередь, передаст ее "Корнелу" (предположительно Корнелиу Фуркулицэ, члену Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Игорь Додон являлся лидером ПСРМ в 2011-2016 и 2020-2021 годах. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования ПСРМ. Додон говорит, что "деньги нужно сразу отдать Корнелиу, который должен выплатить зарплаты активистам ПСРМ".

Додон пообещал, что не покинет Молдову

Недавно Игорь Додон заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет Молдову. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут "по беспределу" арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал он в телеэфире 19 мая.

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