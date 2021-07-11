 Комментарий: Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.07.2021

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Мнения

Комментарий: Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы

Впервые проевропейская и ориентированная на реформы партия получит абсолютное большинство в парламенте Молдовы. И это хорошая новость не только для страны, но и для ЕС, пишет Дана Александра Шерле.

Майя Санду на избирательном участке

Майя Санду на избирательном участке, 11 июля

У футбольных болельщиков со всего мира Лондон сегодня ассоциируется с финалом чемпионата Европы. Многим моим друзьям и знакомым из Германии при мысли о Лондоне вспоминаются школьные поездки, учебные семестры за границей, стажировки за рубежом и незабываемые концерты. Но для Иона, 39-летнего жителя Молдовы, Лондон означает годы работы на стройке, вдали от своих близких.

В Молдове около четырех миллионов жителей, и примерно половина из них работают за границей - для их семей это единственная возможность свести концы с концами в бывшей советской республике, задыхающейся от бедности и коррупции. Но сейчас они продемонстрировали, что отныне не готовы мириться с этими проблемами: проевропейская Партия действия и солидарности (PAS), чья избирательная кампания проходила под лозунгом борьбы с коррупцией и бедностью, получит абсолютное большинство в новом парламенте, набрав более 50 процентов голосов избирателей.

Ее победа стала пощечиной блоку "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются пророссийские экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин - эта политическая сила получила менее 30 процентов голосов. Страшные истории о злой Европе и дестабилизации Республики Молдова в случае успеха проевропейских сил убеждают избирателей все меньше.

Поддержка партии Майи Санду

Всего в нескольких километрах от восточной границы ЕС между Румынией и Молдовой находится сепаратистский регион Приднестровье, который отделился с помощью России в начале 1990-х годов. Российские солдаты размещены там и сегодня. Но этот "замороженный конфликт" - не единственный кризис, омрачающий молдавскую политику.

Дана Александра Шерле

Дана Александра Шерле

Спустя лишь несколько часов после инаугурации молодого проевропейского президента Майи Санду 24 декабря 2020 года правительство в Кишиневе, в котором доминировали социалисты, ушло в отставку - в разгар пандемии коронавируса, которая особенно сильно ударила по и без того слабой системе здравоохранения Молдовы, пострадавшей, в том числе, и из-за массовой эмиграции медицинского персонала.

Борьба Майи Санду с коррупционным болотом и круговой порукой олигархов в первые месяцы ее пребывания у власти местами напоминала действия героев-одиночек в фильмах и романах. Ведь больше всего мест в парламенте принадлежало социалистам - партии бывшего президента Додона, проигравшего Майе Санду на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Нынешнее большинство голосов у партии PAS (лидером которой Санду была до своего избрания президентом) означает, что теперь у главы государства есть поддержка депутатов для осуществления фундаментальных реформ, в которых страна отчаянно нуждается. Это самый большой шанс для Молдовы на полную перезагрузку с момента провозглашения независимости  30 лет назад.

Хорошие новости и обязательства для ЕС

Победа PAS на выборах - хорошая новость не только для Молдовы, но и для Евросоюза, с которым у страны с 2014 года действует соглашение об ассоциации . Несмотря на все кризисы, ЕС не полностью утратил свою привлекательность для жителей Молдовы, особенно в приграничных регионах. Тем большая ответственность лежит сейчас на ЕС, который должен не разочаровать этих людей, а поддержать Республику Молдова на ее европейском пути развития - в том числе, инвестициями, способствующими борьбе с бедностью.

Проевропейское мировоззрение, повлиявшее на результаты выборов, наиболее очевидно среди одной группы избирателей: молдавской диаспоры. Более 210 тысяч молдаван проголосовали на 150 избирательных участках за рубежом, многим из них пришлось проделать для этого долгий путь и постоять в очередях. Свыше 86 процентов молдаван, голосовавших за рубежом, поддержали PAS, в то время как блок "Коммунисты и социалисты" набрал в этой группе избирателей менее трех процентов.

Иону на этот раз не пришлось стоять в очереди перед посольством Молдовы в Лондоне - он приехал домой и смог проголосовать в своем родном городе. В беседе с корреспондентом DW он признался, что хотел бы вернуться в Молдову навсегда. Многие жители Западной Европы не думают о том, что жить на родине и иметь там перспективы, - это одна из самых больших привилегий, которые есть у человека. Хочется пожелать молдаванам, чтобы в будущем достойная жизнь в своей стране стала нормой и для них.

Автор: Дана Александра Шерле, руководитель румынской редакции DW  

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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