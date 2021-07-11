Партия президента Санду победила на парламентских выборах в Молдове

Партия действия и солидарности (PAS) под председательством проевропейского президента Молдовы Майи Санду одержала победу на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией в понедельник, 12 июля.
Партия PAS получает 52,51 процента голосов избирателей. На второй строчке с результатом 27,37 процента - блок "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин. На третьем месте - партия "Шор" (5,78 процента голосов избирателей).
Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Избирательный блок скандального бизнесмена Ренато Усатого, на которого заведены несколько уголовных дел в России, набрал 4,11 процента. У Демократической партии Молдовы - 1,82 %. а у "Платформы "Достоинство и правда" - 2,34 процента.
Досрочные парламентские выборы
Как уточняет агентство "Интерфакс", PAS сможет самостоятельно сформировать правительство, так как, по предварительным подсчетам, получит абсолютное большинство - не менее 60 из 101 мандата. Это произойдет за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом, откуда поступили еще не все результаты.
За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.
Санду объявила о досрочном голосовании после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию нового правительства. Социалисты в том составе парламента вместе с союзниками обладали большинством в 54 мандата.
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Автор: Ефим Шуман