 Партия президента Санду победила на парламентских выборах в Молдове | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2021

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Европа

Партия президента Санду победила на парламентских выборах в Молдове

По предварительным данным, в парламент Молдовы проходят три силы  - Партия действия и солидарности, блок "Коммунисты и социалисты", а также партия "Шор".

Президент Молдовы Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду

Партия действия и солидарности (PAS) под председательством проевропейского президента Молдовы Майи Санду одержала победу на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией в понедельник, 12 июля.

Партия PAS получает 52,51 процента голосов избирателей. На второй строчке с результатом 27,37 процента - блок "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин. На третьем месте - партия "Шор" (5,78 процента голосов избирателей).

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Избирательный блок скандального бизнесмена Ренато Усатого, на которого заведены несколько уголовных дел в России, набрал 4,11 процента. У Демократической партии Молдовы - 1,82 %. а у "Платформы "Достоинство и правда" - 2,34 процента.

Досрочные парламентские выборы

Как уточняет агентство "Интерфакс", PAS сможет самостоятельно сформировать правительство, так как, по предварительным подсчетам, получит абсолютное большинство - не менее 60 из 101 мандата. Это произойдет за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом, откуда поступили еще не все результаты.

За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Санду объявила о досрочном голосовании после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию нового правительства. Социалисты в том составе парламента вместе с союзниками обладали большинством в 54 мандата.

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    Автор: Ефим Шуман


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