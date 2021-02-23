Досрочные парламентские выборы в Молдове. Самое главное

В воскресенье, 11 июля, в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы. В избирательной гонке участвуют 20 партий, 2 избирательных блока и один независимый кандидат. Ожидается, что основная борьба развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, и Партией действия и солидарности, которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом.

Принять участие в выборах могут 3,5 млн человек, из которых около 800 тысяч живут за границей и 258 тысяч - в Приднестровье. За 48 часов до выборов Апелляционная палата Кишинева постановила уменьшить количество избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра, с 41 до 12. Согласно Центризбиркому в Приднестровье проживают почти 260 тысяч молдавских граждан с правом голоса, но по данным сайта alegeri.md во втором туре голосования в президентских выборах 1 ноября здесь приняли участие всего около 32 тысяч избирателей.

Без кабмина в пандемию

Молдова осталась без полномочного кабинета министров в разгар пандемии - в конце декабря 2020 года, когда в отставку подал премьер-министр Ион Кику. Произошло это за день до истечения президентского срока пророссийского Игоря Додона.

Майя Санду на церемонии инаугурации

Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний проевропейской Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Добиться его роспуска было нелегко - социалисты, обладавшие большинством мандатов, всячески препятствовали этому. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.

Какой будет новая расстановка сил?

По мнению экспертов, ни у одной из партий - участниц предвыборной гонки не будет парламентского большинства - 51 мандата. Основная борьба развернется между Партией действия и солидарности, которую до того, как стать президентом, возглавляла Майя Санду, и избирательным блоком "Коммунисты и социалисты".

Предвыборная агитация блока "Коммунисты и социалисты"

Создание этого блока стало настоящим сюрпризом, так как лидер коммунистов, экс-президент Владимир Воронин не раз в резкой форме критиковал пророссийски настроенного Игоря Додона, когда тот занимал пост главы государства.

Согласно соцопросам, преодолеть порог в парламент могут и избирательный блок скандального бизнесмена Ренато Усатого, на которого заведены несколько уголовных дел в России, а также партия беглого олигарха Илана Шора, которого обвиняют в причастности к "краже века" - пропаже миллиарда долларов из молдавских банков. В любом случае, лидерам политформирований придется договариваться о создании коалиции. Вариантов может быть несколько.

По какому пути пойдет Молдова?

Эксперты утверждают, что больших изменений в геополитике ждать не следует - большинство граждан хотят хороших отношений как с Западом, так и с Россией.

В этой палатке агитируют за блок Ренато Усатого

Партия действия и солидарности, которую учредила Санду, пользуется большей поддержкой европейских партнеров Молдовы, социалистам традиционно плечо подставляет Москва. Партнеры социалистов по блоку - коммунисты выступают за европейскую интеграцию. Лидер блока Ренато Усатого, вошедший в тройку лидеров на выборах президента в ноябре прошлого года, и председатель партии "Шор" Илан Шор акцента на геополитике не делают. Не исключено, что правительственной коалиции создать не удастся, в таком случае парламент снова распустят.

Что в предвыборных программах

Согласно экспертам независимого аналитического центра Expert-Grup только 5 из 23 участников избирательной кампании представили детальные предвыборные программы, среди них Партия действия и солидарности, Демократическая партия Молдовы экс-премьера Павла Филипа и Партия развития и объединения Молдовы бывшего главы кабмина Иона Кику.

Предвыборные плакаты в Кишиневе

Аналитики из Expert-Grup пришли к выводу, что многие из предвыборных обещаний в социальной и экономической сферах неосуществимы с финансовой точки зрения. Например, государственный контроль над ценами на различные категории продуктов, строительство государственных заводов или национализация предприятий-импортеров алкоголя, нефтепродуктов и табака.

Так как пожилое население традиционно демонстрирует более высокую активность на выборах, партии соревнуются в том, кто пообещает большую пенсию. Партия действия и солидарности предлагает установить минимальную выплату в размере 2000 леев (это чуть меньше 100 евро), партия Кику обещает выдавать "13-ую пенсию" тем, у кого она меньше прожиточного минимума. "Платформа "Достоинство и правда" хочет повысить выплаты пенсионерам до 150 евро, а "Альянс за объединение румын" и Партия национального единства - до 170 и 200 евро, соответственно. Больше всех обещает пенсионерам Илан Шор - почти 500 евро.

А вот избирательный блок "Ренато Усатый" уделяет в своих предвыборных программах главное внимание силовым органам и фактически предлагает создание так называемого "полицейского государства".

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