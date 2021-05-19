Президент Молдовы в Берлине: Германия обещает поддержать реформы

Германия заинтересована в демократической и экономически успешной Молдове и будет всеми силами поддерживать руководство республики. Об этом в среду, 19 мая, заявил ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) по итогам переговоров с молдавским президентом Майей Санду, которая находится с двухдневным визитом в Берлине.

В берлинском дворце Бельвю - резиденции главы германского государства - Майя Санду в общей сложности провела больше двух с половиной часов; программа встречи предусматривала двусторонние переговоры, деловой обед и пресс-конференцию.

О чем говорили Штайнмайер и Санду

Выступая перед журналистами, Штайнмайер отметил важность особых отношений между ФРГ и Республикой Молдова и выразил уверенность, что двусторонние отношения станут теснее в контексте намеченных президентом Майей Санду реформ. Эту программу, с которой Санду ознакомила Штайнмайера в ходе переговоров, он описал как "мужественную".

По словам Штайнмайера, он обсуждал с Санду и непростую", по его словам, внутриполитическую ситуацию в Молдове в преддверии выборов. В обществе растет поляризация мнений, а некоторые участники политического процесса недостаточно уважительно относятся к конституционному принципу разделения властей, сказал президент ФРГ и еще раз отметил, что Германия поддержит реформистские планы проевропейского лидера Молдовы.

Санду пригласила президента ФРГ в Молдову

В свою очередь президент республики Майя Санду пригласила Штайнмайера после завершенияпандемиипосетить Кишинев и заявила, что хочет сделать свою страну региональным "оазисом стабильности" и что для проведения реформ потребуется помощь Германии. По ее словам, руководство Молдовы считаетборьбу с коррупцией и реформу судебной системы своими ключевыми приоритетами и рассчитывает на рост инвестиций в экономику страны со стороны европейских, в том числе - немецких компаний и финансовых институтов. Она еще раз подчеркнула, что настроена придерживаться курса на евроинтеграцию страны, и сообщила, что правительство планирует запросить финансовую помощь ЕС на преодоление последствий пандемии.

Это первый визит Санду в Берлин с момента ее вступления в должность президента Молдовы в конце 2020 года. Программа ее визита в Берлин предусматривает также встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель - в формате видеоконференции.

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