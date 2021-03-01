 ″Очистить от коррупции″: дан старт кампании к досрочным выборам в парламент Молдовы | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.05.2021

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Европа

"Очистить от коррупции": дан старт кампании к досрочным выборам в парламент Молдовы

Как рассказали DW политологи, основная интрига предстоящего в Молдове голосования в том, сможет ли глава государства укрепить свои позиции при новом парламенте.

Президент Молдовы Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду еще в декабре 2020 года высказывалась за досрочные парламентские выборы

11 мая в Молдове стартует электоральная кампания по досрочным выборам в парламент, назначенным на 11 июля. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду 28 апреля сразу же после отмены Конституционным судом режима чрезвычайного положения, действующего, по решению парламента с 1 апреля по 30 мая и запрещающего, кроме всего прочего, роспуск законодательного органа.

Организация досрочных выборов в стране и "чистка" парламента - одно из предвыборных обещаний Санду. Но сможет ли глава государства таким образом укрепить свои позиции - вот в чем основная интрига предстоящего голосования, говорят опрошенные DW эксперты.

Чего добивается президент Молдовы

По конституции, Молдова - парламентская республика. Полномочия главы государства ограничены. По-настоящему влиять на ситуацию в стране президент может только при поддержке парламента и правительства. Но сегодня большинство в законодательном органе, правда, официально не оформленное, составляют оппоненты Санду - социалисты и платформа Pentru Moldova, куда входят несколько независимых депутатов, вышедших из рядов Демпартии, и народные избранники от партии "Шор", лидер которой, российский бизнесмен Илан Шор обвиняется в выводе из молдавских банков миллиарда долларов США в 2014 году.

Зал заседаний парламента Молдовы

Зал заседаний парламента Молдовы

Нынешний состав парламента, избранный в 2019 году, давно критикуют. Ряд его депутатов замешаны в коррупционных скандалах. Кроме того, его конфигурация постоянно меняется: в Молдове в ходу "политический туризм", связанный с переходом депутатов из одной фракции в другую. По заявлениям политиков, народные избранники делают это не столько из-за убеждений, сколько за материальное вознаграждение. Так, например, год назад социалисты пожаловались в Национальный центр борьбы с коррупцией на попытки подкупа своих коллег. Однако к уголовной ответственности тогда никого не привлекли.

Вступая в декабре 2020 года в должность, Санду заявила, что "досрочные парламентские выборы - это единственный выход чтобы очистить парламент от коррупции, нет других вариантов".

Неясные перспективы нового парламента в Кишиневе

Между тем пока неясно, оправдаются ли надежды Санду получить парламент, который поддержит ее инициативы по реформе системы юстиции и избавлению от коррупционеров среди госслужащих. Так, по данным апрельского опроса, проведенного International Repulican Institute (IRI), в новый парламент могут попасть 5 партий. Учрежденная Санду партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла бы набрать 33% голосов, Партия социалистов - 19%, "Наша партия" под руководством российского бизнесмена, мэра "северной столицы" Молдовы, города Бельцы, Ренато Усатого - 6 %, партия "Шор" - 5%, столько же правая политплатформа "Достоинство и правда". Остальные партии набрали бы меньше необходимых для прохождения в законодательный орган 4%.

Комментируя эти данные для DW, политический аналитик Стелла Жантуан заметила, что, хотя данные опросов IRI "ни разу не совпали с действительностью", они "показывают формирование новой политической парадигмы в Республике Молдова. Мы видим падение рейтинга левых партий и рост рейтинга партии Санду.  Политформирование стремится охватить как правый, так и левый политический фланги".

Политический обозреватель Валерий Реница тоже не очень верит опросам. По его мнению, "если Санду снова поможет диаспора", трудовые мигранты, уехавшие из Молдовы на Запад, благодаря которым она выиграла президентские выборы, то "она получит парламент, который хочет". Но, утверждает эксперт в интервью DW, "ничего не поменяется, у Санду слабая команда, у нее может возникнуть оппозиция в собственной партии".

Возможна блокировка планов Санду

Как считает политический аналитик Виктор Чобану, будет ли у президента поддержка в новом парламенте - "основная интрига, ключевой вопрос выборов". "Если ПДС получит хороший результат, но не сможет создать большинство, в парламенте сохранится нынешняя ситуация, но с другими игроками. Они будут в оппозиции президенту, будут блокировать реформы", - поделился эксперт с DW своей точкой зрения. Правда, "может возникнуть интересный феномен", если к правому президентскому политформированию в парламенте примкнет левая партия "Наши". Этот вариант не исключен, говорит аналитик, ведь хотя лидер "Наших" Ренато Усатый сейчас и критикует Санду, он поддерживал ее на президентских выборах.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон

В начале мая Усатый объявил о создании предвыборного блока между левыми партиями "Наши" и "Родина", которую возглавляет экс-посол Молдовы в Румынии Эмил Чобу. Блок зарегистрирован под названием "Ренато Усатый".

"Левый марш" в Молдове

Между тем экс-президент страны, лидер социалистов Игорь Додон всячески пытается удержать власть в законодательном органе.Додон призвал к объединению все левые силы страны. По его мнению, "единственный правильный вариант сейчас - оставить амбиции и пойти блоком. Тогда этот блок патриотов, или "За спасение Молдовы" наберет большинство", - заявил Додон 4 мая в своем видеоблоге.

В начале мая стало известно, что социалисты ведут переговоры с коммунистами о создании предвыборного блока. По опросам, коммунисты отдельно не проходят в новый парламент, однако их лидер, экс-президент страны Владимир Воронин по-прежнему в десятке самых рейтинговых политиков. Как считает директор Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Цэрану, переговоры о создании блока левых партий  должны обеспокоить правые политические силы, так как "левые партии демонстрируют гораздо большую сплоченность".

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    Автор: Ефим Шуман


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