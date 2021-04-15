Чем в Молдове закончилось противостояние парламента и Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы отменил в среду, 28 апреля, решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения в связи с высоким уровнем заболеваний коронавирусом. Вердикт суда позволил президенту Майе Санду подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить дату досрочных выборов, чего нельзя было сделать в период действия режима ЧП.

Голосование состоится 11 июля, сообщила глава государства на брифинге в Кишиневе. Как заявила Санду, "граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах". Указ президента, по логике, должен поставить точку на затянувшемся политическом кризисе в стране, куда оказался втянут и КС, считают эксперты, но есть нюансы.

Социалисты разочарованы

Комментируя вердикт КС в своем Telegram-канале лидер социалистов, экс-президент страны Игорь Додон написал, что "отменяя режим чрезвычайной ситуации через спорное решение карманного Конституционного суда, Санду и ее партия аннулировали принятые ранее правительством многочисленные инициативы по поддержке населения и экономических агентов".

31 марта именно депутаты-социалисты вместе с коллегами из платформы Pentru Moldova ("За Молдову"), куда входят народные избранники от партии "Шор" и несколько депутатов, вышедших из фракции Демпартии, проголосовали в парламенте за режим ЧП, который должен был действовать с 1 апреля до 30 мая. В этот период, согласно законодательству, запрещено распускать парламент и проводить предвыборную кампанию. Депутаты из правых партий сочли это решение политическим. Президентская партия "Действие и солидарность" (ПДС) обжаловала его в Конституционном суде.

Как заявил Додон, досрочные парламентские выборы были неизбежны, но, по его мнению, они должны состоятся позже из-за эпидемии коронавируса. Теперь же, по его мнению, всю ответственность за последствия должна взять на себя Санду и те, кто ее поддерживает – "западные кураторы" и "ангажированный Конституционный суд".

Как боролся парламент с КС

Социалисты обвиняли КС в ангажированности и после другого его решения. 15 апреля судьи при рассмотрении запроса от президента Санду о возможности роспуска парламента вынесли вердикт в ее пользу. По Конституции, глава государства имеет право распустить законодательный орган, если после двух попыток голосования депутаты не утвердили кандидата на пост премьер-министра, предложенного президентом. Две такие попытки действительно были. 11 февраля депутаты не поддержали кандидатуру экс-министра финансов Натальи Гаврилица, 25 марта - кандидатуру вице-председателя ПДС Игоря Гросу.

Социалисты и депутаты платформы Pentru Moldova выдвигали вместо них своих кандидатов. Они руководствовались решением КС от 2016 года, согласно которому, если парламентское большинство предложит кандидатуру на должность председателя правительства, президент обязан представить ее законодательному органу. Но это парламентское большинство должно быть официально оформлено, что не было сделано, и Санду проигнорировала его кандидатов.

После того, как КС нашел основания для роспуска парламента, социалисты и депутаты платформы Pentru Moldova 23 апреля проголосовали 54 голосами из 101 в парламенте за отзыв мандата у председателя КС Домники Маноле и утвердили проект постановления об узурпации власти Конституционным судом. Однако вечером того же дня КС приостановил это решение, а на заседании 27 апреля признал его незаконным.

"Грубая атака на демократические нормы"

Борьба парламентского большинства с КС вызвала международный резонанс. Так, официальный представитель Госдепа США Нейл Прайс назвал решение депутатов отозвать с поста председателя КС "попыткой подорвать демократию". "Это грубая атака на демократические нормы и конституционный строй страны. Особую озабоченность вызывает преследование парламентом Конституционного суда, который только недавно подтвердил свою независимость после многих лет захвата государства", - говорится в заявлении Госдепа, опубликованном на сайте посольства США в Молдове 27 апреля.

Парламент и исполнительная власть в Молдове должны уважать роль Конституционного суда как хранителя основного закона, даже если они не удовлетворены его решениями. Об этом говорится в заявлении от лица верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в субботу, 24 апреля.

"Независимость КС жизненно важна для обеспечения верховенства закона и демократических механизмов - обоих основополагающих принципов, обязательство о соблюдении которых РМ взяла на себя в рамках Соглашении об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова", - подчеркивается в заявлении.

МИД РФ нашел в реакции Запада политическую ангажированность и призвал воздержаться от вмешательства во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 26 апреля.

Станет ли указ президента финальной точкой?

По логике, последний вердикт КС и указ президента о роспуске парламента должны поставить точку в затянувшемся политическом кризисе в стране, считает политический аналитик Стелла Жантуан. "Но проблема в том, где взять деньги на выборы. Если предлагается выделить их из бюджета, то придется отменять законы, принятые парламентом в связи с режимом ЧП, а большинство за это не проголосует", - говорит эксперт в интервью DW.

Речь идет о законопроектах, связанных с социальной поддержкой в период пандемии, большинство из которых предложено социалистами или депутатами партии "Шор". "Выделить деньги из резервного фонда правительства тоже проблемно, - продолжает эксперт. - Их предлагается потратить на закупку вакцин от коронавируса и на выплату задолженностей по зарплате работникам железной дороги". Поэтому, подытоживает Жантуан, говорить о том, что политический кризис в Молдове закончился, пока рано. "Но с КС парламент уже вряд ли будет спорить, социалистам придется подчиниться решению суда", - считает молдавский аналитик.

Смотрите также: