 ЕС потребовал от парламента Молдовы уважать решения Конституционного суда | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2021

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Европа

ЕС потребовал от парламента Молдовы уважать решения Конституционного суда

Президент Майя Санду сообщила, что Конституционный суд Молдовы взят под охрану, назначенному парламентом судье закрыт вход в здание.

Председатель КС Домника Маноле

Председатель КС Домника Маноле

Парламент и исполнительная власть в Республике Молдова (РМ) должны уважать роль Конституционного суда (КС) как хранителя основного закона, даже если они не удовлетворены его решениями. Об этом говорится в заявлении от лица верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в субботу, 24 апреля.

"Независимость КС жизненно важна для обеспечения верховенства закона и демократических механизмов - обоих основополагающих принципов, обязательство о соблюдении которых РМ взяла на себя в рамках Соглашении об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова", - подчеркивается в заявлении.

ЕС: Речь идет о "грубой атаке" на конституционный строй Молдовы

Большинство молдавских депутатов 23 апреля проголосовали против решения КС о роспуске парламента страны.

Состоявшееся голосование и принятые заявления являются "грубой атакой" на конституционный строй Молдовы и попыткой "подорвать верховенство закона", уверены в Брюсселе.

Между тем молдавский президент Майя Санду заявила, что КС взят под охрану, а назначенный парламентом судья не имеет доступа в здание. "Председатель КС Домника Маноле по-прежнему является судьей Конституционного суда. Действия парламента, превратившегося в цирк, состав КС никак не меняют", - подчеркнула глава государства.

Депутаты настаивают на отставке трех членов КС

В пятницу, 23 апреля, 54 из 68 депутатов высказались против роспуска парламента. Кроме того, законодатели призвали к отставке трех членов КС: председателя Домники Маноле и судей - Любови Шовы и Николая Рошки, - которых депутаты обвинили в "узурпации власти" и преследовании определенных политических интересов. Парламентское большинство потребовало международной экспертизы решений КС, в том числе со стороны Венецианской комиссии.

Проект декларации был инициирован Партией социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона, которую поддержала группа "За Молдову". Депутаты пропрезидентской Партии действия и солидарности (PAS) и правой партии "Платформа "Достоинство и правда" в знак протеста покинули зал заседаний.

Почему КС Молдовы разрешил роспуск парламента

КС Молдовы 15 апреля разрешил президенту страны распустить парламент. Судьи обосновали решение тем, что после ухода в отставку правительства Иона Кику 23 декабря 2020 года в высшем законодательном органе страны провалились две попытки избрать нового премьер-министра.

Согласно конституции, это позволяет президенту подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить досрочные выборы. Однако с 1 апреля по 30 мая в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, и роспуск парламента в этот период запрещен.

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