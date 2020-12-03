 КС Молдовы разрешил роспуск парламента, но мешает пандемия | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.04.2021

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Европа

КС Молдовы разрешил роспуск парламента, но мешает пандемия

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент, ведь в стране не могут сформировать правительство. Но закон запрещает его роспуск во время режима ЧП.

Парламент Молдовы

Парламент Молдовы

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту страны распустить парламент. На заседании 15 апреля судьи пришли к выводу, что основания для этого есть: после ухода в отставку правительства Иона Кику 23 декабря прошлого года в высшем законодательном органе страны провалились две попытки избрать нового премьер-министра. Согласно конституции, это позволяет президенту подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить досрочные выборы.

Из пяти судей КС двое однофамильцев - Владимир Цуркан и Сергей Цуркан - высказали особое мнение. Тем не менее вердикт КС окончательный и обжалованию не подлежит. Однако с 1 апреля по 30 мая в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. По закону, роспуск парламента в этот период запрещен. Как дальше будут развиваться события?

Роспуск парламента - предвыборное обещание президента

С запросом в КС о том, есть ли основания для роспуска законодательного органа, обратилась президент Майя Санду. Выступая на заседании суда 15 апреля, она заявила, что "парламент сам взял на себя ответственность и осознавал последствия неутверждения правительства". Как считает глава государства, выдвигая своих кандидатов на пост премьер-министра, она "предлагала правительство честных людей. Если бы парламент проголосовал за одну или другую команду, у нас было бы функциональное и полномочное правительство, которое работало бы для людей". "Я осознаю, что роспуск парламента - крайняя мера, но мы уже подошли к ней", - сказала Санду.

Президент Молдовы Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду

По закону, президент предлагает своего кандидата в премьер-министры на утверждение депутатам. 11 февраля они отклонили кандидатуру экс-министра финансов Натальи Гаврилицэ, а 25 марта не собрали кворум для обсуждения другого кандидата от главы государства - вице-председателя президентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу.

Между тем роспуск действующего парламента был одним из предвыборных обещаний Санду. Это дало основания ее противникам обвинять ее в выдвижении на должность премьера кандидатур, за которые парламент априори не проголосует.

Экс-президент Додон обвинил КС в узурпации власти

Экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил членов КС в узурпации "высшего суда Молдовы в политических интересах президента страны". Как написал он в своем Telegram-канале, судьи "грубо нарушили конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии". По его мнению, ответом суду может быть "вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова".

Игорь Додон

Игорь Додон

Речь идет о решении Конституционного суда от 2016 года, согласно которому официально оформленное парламентское большинство имеет право предложить своего кандидата на пост премьера, и глава государства обязан его выдвинуть. Официального большинства сейчас в молдавском парламенте нет. Но в феврале социалисты создали ситуативное большинство с платформой Pentru Moldova, куда входит фракция партии "Шор" и несколько независимых депутатов, вышедших из фракции Демпартии. Они выдвинули своего кандидата - нынешнего посла Молдовы в РФ Владимира Головатюка. Однако президент не стала предлагать его на утверждение парламенту.

По мнению  директора Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергея Манастырлы, "ситуативное большинство в парламенте нелегитимно. Нет в законодательстве такого понятия. Парламентское большинство легитимно тогда, когда коалиция официально оформлена, чего сегодня нет".

Когда произойдет роспуск парламента

Решение КС было вполне ожидаемым и понятным, поделился Манастырлы своей точкой зрения в интервью DW. "Парламент просрочил все сроки для избрания премьер-министра, президент выполнила все необходимые процедуры, в том числе провела консультации с парламентскими фракциями. Поэтому буква закона соблюдена", - считает эксперт. Теперь вопрос в том, когда президент объявит о роспуске законодательного органа. Это можно сделать после 30 мая, когда в стране закончится режим чрезвычайного положения, но, скорее всего, предположил молдавский аналитик, "вопрос отмены ЧП будет рассматриваться в Конституционном суде, где уже есть несколько обращений по этому поводу".

На улицах Кишинева

На улицах Кишинева

По мнению Манастырлы, эти обращения будут удовлетворены, "так как режим вводился с нарушением процедуры". По закону его может объявлять правительство. Но в Молдове сейчас временный Кабмин, который не имеет права выступать с такой законодательной инициативой. "Тем не менее парламент за нее проголосовал, нарушив закон", - убежден эксперт.

Политический аналитик Алексей Тулбуре в беседе с корреспондентом DW сказал, что "до 30 мая невозможно подписать указ о роспуске парламента". Однако "может быть поднят вопрос об аннулировании чрезвычайного положенияи введении вместо него определенных точечных мер" по борьбе с пандемией.

На заседании 31 марта за введение в стране чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата из Партии социалистов и платформы Pentru Moldova. Депутаты из правых партий - "Действие и солидарность" и "Достоинство и справедливость" обвинили их в политизировании вопроса. 9 апреля депутат ПДС Сергей Литвиненко направил запрос в КС с просьбой рассмотреть конституционность объявления в Молдове режима ЧП. С таким же запросом обратился в суд депутат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

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