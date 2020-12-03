КС Молдовы разрешил роспуск парламента, но мешает пандемия

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту страны распустить парламент. На заседании 15 апреля судьи пришли к выводу, что основания для этого есть: после ухода в отставку правительства Иона Кику 23 декабря прошлого года в высшем законодательном органе страны провалились две попытки избрать нового премьер-министра. Согласно конституции, это позволяет президенту подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить досрочные выборы.

Из пяти судей КС двое однофамильцев - Владимир Цуркан и Сергей Цуркан - высказали особое мнение. Тем не менее вердикт КС окончательный и обжалованию не подлежит. Однако с 1 апреля по 30 мая в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. По закону, роспуск парламента в этот период запрещен. Как дальше будут развиваться события?

Роспуск парламента - предвыборное обещание президента

С запросом в КС о том, есть ли основания для роспуска законодательного органа, обратилась президент Майя Санду. Выступая на заседании суда 15 апреля, она заявила, что "парламент сам взял на себя ответственность и осознавал последствия неутверждения правительства". Как считает глава государства, выдвигая своих кандидатов на пост премьер-министра, она "предлагала правительство честных людей. Если бы парламент проголосовал за одну или другую команду, у нас было бы функциональное и полномочное правительство, которое работало бы для людей". "Я осознаю, что роспуск парламента - крайняя мера, но мы уже подошли к ней", - сказала Санду.

Президент Молдовы Майя Санду

По закону, президент предлагает своего кандидата в премьер-министры на утверждение депутатам. 11 февраля они отклонили кандидатуру экс-министра финансов Натальи Гаврилицэ, а 25 марта не собрали кворум для обсуждения другого кандидата от главы государства - вице-председателя президентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу.

Между тем роспуск действующего парламента был одним из предвыборных обещаний Санду. Это дало основания ее противникам обвинять ее в выдвижении на должность премьера кандидатур, за которые парламент априори не проголосует.

Экс-президент Додон обвинил КС в узурпации власти

Экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил членов КС в узурпации "высшего суда Молдовы в политических интересах президента страны". Как написал он в своем Telegram-канале, судьи "грубо нарушили конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии". По его мнению, ответом суду может быть "вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова".

Игорь Додон

Речь идет о решении Конституционного суда от 2016 года, согласно которому официально оформленное парламентское большинство имеет право предложить своего кандидата на пост премьера, и глава государства обязан его выдвинуть. Официального большинства сейчас в молдавском парламенте нет. Но в феврале социалисты создали ситуативное большинство с платформой Pentru Moldova, куда входит фракция партии "Шор" и несколько независимых депутатов, вышедших из фракции Демпартии. Они выдвинули своего кандидата - нынешнего посла Молдовы в РФ Владимира Головатюка. Однако президент не стала предлагать его на утверждение парламенту.

По мнению директора Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергея Манастырлы, "ситуативное большинство в парламенте нелегитимно. Нет в законодательстве такого понятия. Парламентское большинство легитимно тогда, когда коалиция официально оформлена, чего сегодня нет".

Когда произойдет роспуск парламента

Решение КС было вполне ожидаемым и понятным, поделился Манастырлы своей точкой зрения в интервью DW. "Парламент просрочил все сроки для избрания премьер-министра, президент выполнила все необходимые процедуры, в том числе провела консультации с парламентскими фракциями. Поэтому буква закона соблюдена", - считает эксперт. Теперь вопрос в том, когда президент объявит о роспуске законодательного органа. Это можно сделать после 30 мая, когда в стране закончится режим чрезвычайного положения, но, скорее всего, предположил молдавский аналитик, "вопрос отмены ЧП будет рассматриваться в Конституционном суде, где уже есть несколько обращений по этому поводу".

На улицах Кишинева

По мнению Манастырлы, эти обращения будут удовлетворены, "так как режим вводился с нарушением процедуры". По закону его может объявлять правительство. Но в Молдове сейчас временный Кабмин, который не имеет права выступать с такой законодательной инициативой. "Тем не менее парламент за нее проголосовал, нарушив закон", - убежден эксперт.

Политический аналитик Алексей Тулбуре в беседе с корреспондентом DW сказал, что "до 30 мая невозможно подписать указ о роспуске парламента". Однако "может быть поднят вопрос об аннулировании чрезвычайного положенияи введении вместо него определенных точечных мер" по борьбе с пандемией.

На заседании 31 марта за введение в стране чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата из Партии социалистов и платформы Pentru Moldova. Депутаты из правых партий - "Действие и солидарность" и "Достоинство и справедливость" обвинили их в политизировании вопроса. 9 апреля депутат ПДС Сергей Литвиненко направил запрос в КС с просьбой рассмотреть конституционность объявления в Молдове режима ЧП. С таким же запросом обратился в суд депутат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

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