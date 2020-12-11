Глава Совета ЕС в Молдове: Победа Санду открыла окно возможностей

На фоне кризиса в отношениях между Брюсселем и Москвой, вызванного арестом и осуждением российского оппозиционнера Алексея Навального, глава Европейского Совета Шарль Мишель посещает страны группы "Восточного партнерства" ЕС. В воскресенье, 28 февраля, политик встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду. В ближайшие дни он посетит также Грузию и Украину.

По словам Мишеля, победа Майи Санду на президентских выборах в ноябре 2020 года "открыла окно возможностей для налаживания более тесных отношений между Молдовой с Евросоюзом". "Однако насколько широко это окно откроется, зависит от политической воли наших молдавских партнеров", - предупредил он, подразумевая, что для этого страна должна демонстрировать приверженность принципам демократического государства.

Санду: Реформы ниезбежны и необратимы

Во время встречи с Санду Мишель похвалил усилия Молдовы по борьбе с коррупцией и установлению в стране верховенства закона, а также пообещал Кишиневу помощь ЕС в борьбе с пандемией коронавируса.

Санду на совместной с Мишелем пресс-конференции заявила, что жители Молдовы "требуют очищения страны от коррупции, реформирования юстиции". "Это не нравится некоторым группам, которые имеют свои интересы и представлены в нынешнем парламенте", - указала президент Молдовы, повторив, что одна из ее главных целей - досрочные парламентские выборы. Она заверила председателя Совета ЕС, что "процессы реформ неизбежны и необратимы, потому что их поддерживают граждане Молдавии".

Как отмечает американское онлайн-издание Politico, "посещение Мишелем трех стран "Восточного партнерства" пошлет Москве символический сигнал в преддверии стратегического пересмотра отношений между Евросоюзом и Россией, обсуждение которого должно пройти на саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС в марте".

Смотрите также: