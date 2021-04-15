Депутаты Молдовы не поддержали решение КС о роспуске парламента

Большинство молдавских депутатов в пятницу, 23 апреля, проголосовали против решения Конституционного суда (КС) о роспуске парламента страны. Проект соответствующей декларации поддержали 54 из 68 присутствующих на заседании депутатов.

В документе также говорится, что парламент призывает к отставке трех членов КС- председателя Домники Маноле и судей Любови Шовой и Николая Рошка, - которых депутаты обвиняют в "узурпации власти" и преследовании определенных политических интересов. Парламентское большинство потребовало международной экспертизы решений КС, в том числе со стороны Венецианской комиссии, отмечает информагентство "Интерфакс".

Проект декларации был инициирован Партией социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона, которую поддержала группа "За Молдову". Депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) и правой партии "Платформа DA" в знак протеста покинули зал заседаний.

Почему КС Молдовы разрешил роспуск парламента

15 апреля КС Молдовы разрешил президенту страны распустить парламент. Судьи обосновали решение тем, что после ухода в отставку правительства Иона Кику 23 декабря 2020 года в высшем законодательном органе страны провалились две попытки избрать нового премьер-министра.

Согласно конституции, это позволяет президенту подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить досрочные выборы. Однако с 1 апреля по 30 мая в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, и роспуск парламента в этот период запрещен.

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