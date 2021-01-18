 Новый президент Молдовы Санду встретилась с руководством ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2021

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Европа

Новый президент Молдовы Санду встретилась с руководством ЕС

Поездки в Киев и Брюссель стали первыми для Майи Санду на посту президента Молдовы. В ЕС приветствовали ее приверженность реформам и борьбе с коррупцией.

Президент Молдовы Майя Санду и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Майя Санду и Урсула фон дер Ляйен

Президент Молдовы Майя Санду, вступившая в эту должность в конце декабря, встретилась в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. "Мы подчеркнули, что для нас европейская интеграция - это не абстрактный термин. Это рабочий план по построению государства с функциональными, сильными институтами и по улучшению ситуации в стране посредством конкретных проектов сотрудничества", - заявила Санду после переговоров с фон дер Ляйен в понедельник, 18 января.

Жозеп Боррель приветствовал приверженность нового руководителя Молдовы реформам, укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией и заверил ее в полной поддержке ЕС в этой связи, сообщила пресс-служба Евросоюза. Он подтвердил приверженность ЕС укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдовой и тесном партнерстве на основе Соглашения об ассоциации, отмечается в заявлении.

Кроме того, на встрече с Боррелем обсуждалась внутриполитическая ситуация в Молдове. Стороны указали на необходимость решительных и эффективных мер для восстановления доверия граждан страны к государственным институтам, а также построения сильной и независимой судебной системы и обеспечения стабильного финансового и банковского сектора, указывается далее.

Первые поездки Санду в должности президента - в Киев и Брюссель

Поездка в Брюссель стала второй из зарубежных визитов Майи Санду после инаугурации 24 декабря. 12 января она встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Проевропейски настроенный политик Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове в середине ноября. Лидер Партии действия и солидарности значительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого многие считают ставленником Москвы. Главным предвыборным обещанием Санду было пресечь коррупцию в Молдове, которая является сегодня одной из самых бедных стран в Европе.

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    Автор: Ефим Шуман


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