 Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2021

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Европа

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись

Более трети избирателей Молдовы проголосовали уже по данным на 15:30. Президент Майя Санду, которая инициировала эти выборы в парламент, назвала их определяющими для курса страны.

Выборы в парламент Молдовы 2021 года, голосование на избирательном участке в Кишеневе

Выборы в парламент Молдовы 11 июля 2021 года, голосование на избирательном участке в Кишеневе

Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися уже по данным на 15:30 воскресенья, 11 июля. К этому времени на избирательные участки пришли более трети из 3,3 миллионов избирателей, внесенных в списки для голосования. Участки в воскресенье открыты с 7 утра до 9 вечера. В выборах 101 депутата парламента участвуют 20 партий, 2 избирательных блока и 1 независимый кандидат.

Президент Молдовы Майя Санду после голосования на парламентских выборах

Президент Молдовы Майя Санду после голосования на парламентских выборах

Президент Молдовы Майя Санду заявила на избирательном участке, что считает нынешнее голосование решающим: " Сегодня важный день, потому что сегодня граждане могут избавиться от воров и избрать честный парламент". Санду до избрания президентом возглавляла Партию действия и справедливости. 

Прежний состав парламента препятствовал формированию правительства

Ее предшественник и оппонент Игорь Додон вместе с Владимиром Ворониным возглавляет партию "Коммунисты и социалисты". В своем выступлении после голосования он призвал голосовать против тех, кто хочет "отдать страну под внешний контроль".

Санду объявила о досрочном голосовании после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию нового правительства. Социалисты в том составе парламента вместе с союзниками обладали большинством в 54 мандата.

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