Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись

Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися уже по данным на 15:30 воскресенья, 11 июля. К этому времени на избирательные участки пришли более трети из 3,3 миллионов избирателей, внесенных в списки для голосования. Участки в воскресенье открыты с 7 утра до 9 вечера. В выборах 101 депутата парламента участвуют 20 партий, 2 избирательных блока и 1 независимый кандидат.
Президент Молдовы Майя Санду после голосования на парламентских выборах
Президент Молдовы Майя Санду заявила на избирательном участке, что считает нынешнее голосование решающим: " Сегодня важный день, потому что сегодня граждане могут избавиться от воров и избрать честный парламент". Санду до избрания президентом возглавляла Партию действия и справедливости.
Прежний состав парламента препятствовал формированию правительства
Ее предшественник и оппонент Игорь Додон вместе с Владимиром Ворониным возглавляет партию "Коммунисты и социалисты". В своем выступлении после голосования он призвал голосовать против тех, кто хочет "отдать страну под внешний контроль".
Санду объявила о досрочном голосовании после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию нового правительства. Социалисты в том составе парламента вместе с союзниками обладали большинством в 54 мандата.
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Автор: Ефим Шуман