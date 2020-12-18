Додон вернул Молдове русский язык и российское ТВ. Что скажет Санду?

В молдавский телеэфир возвращаются российские новостные и аналитические передачи и ток-шоу, запрещенные к показу на территории страны с 2018 года. Соответствующие поправки в законодательство одобрил 18 декабря пока еще действующий президент Игорь Додон, чей мандат заканчивается уже на следующей неделе. Одновременно он подписал и "Закон о функционировании языков в Республике Молдова", который закрепляет за русским статус языка межнационального общения.

Оба этих документа были приняты парламентом поздно вечером 16 декабря. За них проголосовали 55 депутатов из 101 - социалисты и депутаты платформы Pentru Moldova ("Для Молдовы"), куда входит фракция партии "Шор" и несколько экс-демократов. Эксперты связывают появление этих документов с возможными досрочными выборами в парламент в 2021 году. Но только лишь это стоит за решениями Додона?

Русскому языку в Молдове возвращен приоритетный статус?

Закон о функционировании языков на территории Молдовы, принятый во втором и окончательном чтении 16 декабря, пришел на смену одноименному документу, действующему в правовом поле Молдовы еще с 1989 года. Но в 2018 году Конституционный суд республики объявил этот закон "устаревшим". Новый законопроект был разработан по инициативе действующего президента, неформального лидера социалистов Игоря Додона.

Игорь Додон

Русский язык получает официальный статус языка межнационального общения. Законом предусмотрена и "личная ответственность" чиновников в случае, если они отказываются отвечать гражданам на русском языке. На русский должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Как считает депутат-социалист Гайк Вартанян, которого цитируют местные СМИ, "принятый закон способствует объединению общества и приближению правовой базы Молдовы в данной области к общеевропейским и общемировым практикам".

За что критикуют новый закон о языках

Однако директор Центра анализа, исследований и прогнозов Balkan-center Сергей Манастырлы убежден, что новый документ разрабатывался в спешке, многие его положения, в частности, касающихся русского языка, размыты. Более того, они сужают сферу употребления языка. Например, в Гагаузии, где действуют три официальных языка, названия населенных пунктов, согласно этому закону, "нужно писать на государственном и гагаузском, о русском языке не сказано ничего. Закон 1989 года предполагал его обязательное изучение в школах, сейчас этого нет", сказал эксперт в интервью DW.

Парламент Молдовы

18 декабря независимый депутат Октавиан Цыру подал иск в Конституционный суд (КС) Молдовы. Он заявил на брифинге в Кишиневе, что закон о функционировании языков противоречит Декларации о независимости и многим положениям Конституции РМ", которая, по словам депутата хотя "признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, но не подразумевает, что русскому языку может быть придан приоритетный статус".

За и против российских телеканалов

Иск в КС готовит и партия Pro Moldova. Как заявил на брифинге 17 декабря ее лидер Адриан Канду, "мы планируем обратиться в Конституционный суд, в том числе в отношении законов о статусе русского языка и о пропаганде". Речь идет о поправках в Кодекс об аудиовизуале, возвращающих в молдавский телеэфир российские новостные и аналитические передачи и ток-шоу. Трансляция этих передач была запрещена в 2018 году, и Канду, тогда спикер законодательного органа, подписал вместо президента этот запрет.

Новый президент Молдовы Майя Санду

Депутат парламентской группы Pentru Moldova Сергей Сырбу, проголосовавший в 2018 году за запрет российских передач, сейчас голосовал за их возвращение в эфир. Как он написал в Facebook, раньше он "верил в идею борьбы с пропагандой, манипуляциями, фейковыми новостями". Однако сейчас видит корень зла "в нерегулируемой пропаганде внутри страны, когда население дезинформируют о том, как обстоят дела в республике".

Политический аналитик Виктор Чобану в интервью DW заметил, что "и запрет российских каналов, и их возвращение сейчас носят откровенно политический характер". По мнению Чобану, "обычно карта русского языка или русских телеканалов разыгрывается перед выборами. Додон сделал это после. Возможно, он демонстрирует лояльность Москве, возможно, пытается выбить почву из-под ног Санду". "В любом случае, здесь есть чисто электоральная составляющая в расчете на вероятные досрочные выборы", - заключил эксперт.

Будут ли в Молдове досрочные выборы в парламент ?

О возможных досрочных выборах говорят в Молдове все. Оппозиция и избранный президент Майя Санду, чья инаугурация состоится 24 декабря, требуют отставки премьер-министра Иона Кику. В центре Кишинева уже несколько дней идут массовые протесты. Пострадавшие от летней засухи фермеры, сначала требовали от правительства компенсации за ущерб, а затем начали выдвигать политические лозунги, связанные с отставкой Кабмина и досрочными выборами в парламент.

В контексте досрочных выборов принятые 16 декабря законы - "настоящая мина в случае реванша правых сил", уверен один из лидеров партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук. Как написал он на своей странице в соцсети, для Майи Санду"смертельной ошибкой будет любая попытка отменить или опротестовать" их. По мнению Ткачука, "не важно, насколько они продуманы, какой они вызовут резонанс у международных доноров Молдовы, каковы будут практические последствия их внедрения". С его точки зрения, левые силы - социалисты и партия "Шор" - "сколотили себе надежнейшую предвыборную гарантию". "С этой высоты сбить эту коалицию будет почти невозможно", - уверен молдавский политик.

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