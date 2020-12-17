Парламент Молдовы отменил ограничения для российского ТВ

Парламент Молдовы, который контролирует Партия социалистов, принял вечером в среду, 16 декабря, ряд спорных решений, вызвавших возмущение оппозиции. В частности, были отменены ограничения на показ по телевидению российских новостных программ, которые ранее подпадали под закон об иностранной пропаганде.
Русскому языку был придан статус языка межнационального общения. Государственные служащие, согласно этому законопроекту, должны по требованию граждан отвечать на русском языке, в том числе и письменно.
Парламент Молдовы принял проект бюджета
Кроме того, депутаты приняли закон о госбюджете на 2021 год, после чего они проголосовали за завершение осенне-зимней сессии работы парламента. Проевропейская оппозиция пыталась помешать принятию "токсичных" законопроектов, блокируя центральную трибуну, однако эти попытки не увенчались успехом.
В середине ноября в Молдове состоялись выборы президента, на которых победила проевропейски настроенная Майя Санду. В начале декабря десятки тысяч человек вышли на улицы Кишинева с требованием ускорить инаугурацию Санду, которая намечена на 24 декабря, и проведения досрочных парламентских выборов.
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Автор: Ефим Шуман