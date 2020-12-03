Закон о языке и не только. Какие сюрпризы приготовили Санду депутаты?

Молдавский парламент на заседании 3 декабря вывел из-под контроля президента Службу информации и безопасности, определил статус русского языка как языка межнационального общения, вернул в эфир российские новостные и аналитические программы, утвердил в первом чтении госбюджет, бюджет социального страхования и налоговую политику, а также принял ряд других спорных законопроектов.

Все это проходило без представления и детального обсуждения документов, на фоне массовых протестов на улице, организованных сторонниками избранного президента Майи Санду, блокирования трибуны в парламенте оппозицией и периодически вспыхивающих потасовок между депутатами.

За законопроекты голосовало наспех слепленное, но пока официально не оформленное парламентское большинство из социалистов, депутатов от партии "Шор" и недавно созданной группы Pentru Moldova ("Для Молдовы"), куда перешла часть депутатов из другой парламентской группы - Pro Moldova ("За Молдову"). Эксперты связывают такую скорость принятия решений с возможными досрочными выборами и желанием депутатов осложнить жизнь новому президенту Майе Санду, чья инаугурация состоится 24 декабря.

Как принимали госбюджет

Демпартия, объявившая в ноябре о своем выходе из коалиции с социалистами, 1 декабря сообщила, что не поддержит принятую правительством налоговую политику. Правая оппозиция, куда входит партия Майи Санду "Действие и солидарность" (Partidul "Actiunea si solidaritate" - PAS), политическая платформа "Достоинство и правда" ("Demnitate si adevar" - DA) и парламентская группа Pro Moldova, отказалась голосовать за финансовые законопроекты. Вице-председатель платформы DA, вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил 2 декабря в эфире одного из местных телеканалов, что предложенная правительством налоговая политика "носит антисоциальный характер". "Она ущемляет права аграриев, малого и среднего бизнеса", - считает депутат.

Заседание молдавского парламента (фото из архива)

А закон о госбюджете, утверждает в интервью DW депутат от партии PAS Владимир Боля, был направлен в парламент только к концу рабочего дня 1 декабря, но чтобы изучить 100-страничный законопроект, нужно хотя бы 10 дней. "Есть вопросы и по поводу содержания, мы готовим доскональный анализ всех коррупционных схем, которые там выявили", - говорит Боля.

Несмотря на протесты оппозиции, блокирование трибуны парламента и потасовку с порчей госимущества, депутаты-социалисты, их коллеги из партии "Шор" и парламентской группы Pentru Moldova приняли законопроекты в первом чтении.

Спецслужбу забрали из-под контроля президента

Без представления и обсуждения, без участия оппозиции, был принят и закон о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под контроля президента в подчинение парламенту. За это решение сразу в двух чтениях проголосовал 51 депутат из 101. Законопроект инициировали те же социалисты, которые в июне 2019 года проголосовали за подчинение СИБа президенту.

Как считает эксперт в области международных отношений и безопасности Валерий Осталеп, "социалисты лукавят, когда говорят о переводе спецслужбы под парламентский контроль. Он был всегда, его никто не отменял, но никто и не проводит". Этот документ, по мнению Осталепа, "направлен, как и ряд других, на дестабилизацию обстановки в стране" в связи со сменой главы государства, кроме того, "социалисты хотят тактически унизить нового президента. Как отметил в интервью DW Осталеп, "по логике и здравому смыслу СИБ должен подчиняться президенту".

Законопроект о переподчинении спецслужбы стал поводом, по которому Майя Санду призвала своих сторонников устроить 3 декабря акцию протеста перед парламентом. Выступая на митинге, она заявила, что социалисты и партия "Шор" хотят "урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов".

Что будет с русским языком в Молдове?

Яблоком раздора среди депутатов стало и голосование в первом чтении за новый закон о функционировании языков на территории Молдовы, который официально закрепляет за русским статус языка межнационального общения. Закон под таким названием действовал в Молдове с 1989 года, однако Конституционный суд в 2018 году отменил его, объявив устаревшим. В конституции статус русского языка никак не обозначен, но государство признает и его право на сохранение, развитие и функционирование.

Майя Санду

Оппозиция не стала голосовать и за этот проект социалистов, потому что, по словам депутата от партии PAS "он очень сырой и носит откровенно дискриминационный характер по отношению к другим нацменьшинствам в стране". Избранный президент Майя Санду призналась, что не знакома с документом, но убеждена, что с его помощью социалисты "хотят разделить общество и вывести людей на баррикады".

Председатель Конгресса народов Молдовы Ольга Гончарова считает новый закон "составленным из фрагментов закона 1989 года". "Додон четыре года был президентом, его партия имела большинство в парламенте, однако только сейчас они озаботились вопросами языка и возвращения в эфир российских телепрограмм. А ведь именно на это надеялся в свое время электорат, отдавая за них голоса. Теперь они засуетились в расчете на досрочные выборы, хотя не время сейчас для этого закона", - делится она с DW своей точкой зрения.

О досрочных выборах говорит весь политический истеблишмент страны. О готовности к ним неоднократно говорил пока еще действующий президент Игорь Додон. Майя Санду зовет людей на акцию 6 декабря, чтобы народ поддержал ее в этих требованиях.

Депутаты от оппозиции объявили о своем решении обратиться в Конституционный суд для отмены принятых 3 декабря законов. По словам депутата от платформы DA Дину Плынгэу, голосование в парламенте было "грубым и наглым", оно шло с нарушением процедуры, по которой нельзя отклонять поправки и принимать законы без предварительного обсуждения и учета мнения всех фракций.

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