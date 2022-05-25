Экс-президенту Молдовы предъявили обвинение в коррупции и госизмене

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному своей пророссийской позицией, предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генеральная прокуратура республики обратилась в суд с запросом об ордере на арест Додона на 30 суток. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Кёрпек.

По ее словам, уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

24 мая после прошедших у него обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе. Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

Как напоминает издание "Медиазона", после начала войны России против Украины, Додон критиковал идею выхода Молдовы из СНГ, предлагал депортировать из страны украинских беженцев и призывал дружить с Владимиром Путиным.

Дело Игоря Додона

На прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк, передает Додону пакет ("кулек") предположительно с деньгами.

Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования партии ПСРМ. В 2011-2016 и 2020-2021 годах ее возглавлял Игорь Додон.

Додон пообещал, что не покинет Молдову

Недавно Игорь Додон заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет Молдову. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут по беспределу арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал он в телеэфире 19 мая.

Смотритетакже:

Чем любовался Янукович в своей резиденции Портреты, вымпелы, призы В этом зале собраны портреты Виктора Януковича и памятные призы, которые он получал за участие в различного рода автогонках и других соревнованиях.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Книга из домашней библиотеки Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?

Чем любовался Янукович в своей резиденции Иконы В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Ваза Пикассо Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Охотник на лося Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Серебряный лебедь Фаберже Серебряный лебедь работы Фаберже.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Пшонка и его супруга Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Хотел постричься в монахи? Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

Чем любовался Янукович в своей резиденции Святой мученик Виктор На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

Чем любовался Янукович в своей резиденции Чужая собственность Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья". Автор: Александр Савицкий

