Экс-президенту Молдовы предъявили обвинение в коррупции и госизмене

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному своей пророссийской позицией, предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генеральная прокуратура республики обратилась в суд с запросом об ордере на арест Додона на 30 суток. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Кёрпек.
По ее словам, уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.
24 мая после прошедших у него обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе. Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.
Как напоминает издание "Медиазона", после начала войны России против Украины, Додон критиковал идею выхода Молдовы из СНГ, предлагал депортировать из страны украинских беженцев и призывал дружить с Владимиром Путиным.
Дело Игоря Додона
На прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк, передает Додону пакет ("кулек") предположительно с деньгами.
Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования партии ПСРМ. В 2011-2016 и 2020-2021 годах ее возглавлял Игорь Додон.
Додон пообещал, что не покинет Молдову
Недавно Игорь Додон заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет Молдову. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут по беспределу арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал он в телеэфире 19 мая.
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Автор: Александр Савицкий