 Экс-президенту Молдовы предъявили обвинение в коррупции и госизмене | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2022

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Европа

Экс-президенту Молдовы предъявили обвинение в коррупции и госизмене

Прокуроры запросили ордер на арест бывшего президента Молдовы Игоря Додона на 30 суток. Его обвиняют в госизмене и коррупции.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон

Бывший президент Молдовы Игорь Додон

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному своей пророссийской позицией, предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генеральная прокуратура республики обратилась в суд с запросом об ордере на арест Додона на 30 суток. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Кёрпек.

По ее словам, уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

24 мая после прошедших у него обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе. Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

Как напоминает издание "Медиазона", после начала войны России против Украины, Додон критиковал идею выхода Молдовы из СНГ, предлагал депортировать из страны украинских беженцев и призывал дружить с Владимиром Путиным.

Дело Игоря Додона

На прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк, передает Додону пакет ("кулек") предположительно с деньгами.

Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования партии ПСРМ. В 2011-2016 и 2020-2021 годах ее возглавлял Игорь Додон.

Додон пообещал, что не покинет Молдову

Недавно Игорь Додон заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет Молдову. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут по беспределу арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал он в телеэфире 19 мая.

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  • Богослужебная книга

    Чем любовался Янукович в своей резиденции

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  • В одном из залов

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  • Серебряный лебедь Фаберже

    Чем любовался Янукович в своей резиденции

    Серебряный лебедь Фаберже

    Серебряный лебедь работы Фаберже.

  • Картины из поместья Пшонки

    Чем любовался Янукович в своей резиденции

    Пшонка и его супруга

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    Чем любовался Янукович в своей резиденции

    Хотел постричься в монахи?

    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции

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  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции

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    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


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