 Экс-президент Молдовы Игорь Додон отправлен под домашний арест на 30 суток | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2022

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Европа

Экс-президент Молдовы Игорь Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Игоря Додона обвиняют в коррупции и госизмене. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, который поместил его под домашний арест, а не в СИЗО.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, фото из архива

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, фото из архива

Суд в Кишиневе отправил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив запрос прокуроров об аресте в следственном изоляторе, передает "Интерфакс" в четверг, 26 мая. Кроме того, суд постановил, что брат жены Додона Петр Мериняну, задержанный вместе с ним, будет находиться под арестом в следственном изоляторе в течение ближайших 30 суток.

По окончании судебного заседания прокурор Петр Ярмалюк заявил, что обвинение обжалует это решение. Это возможно сделать в течение трех суток. Ранее в тот же день Ярмалюк сообщил, что Додон собирался бежать из страны. "В ходе обыска вместе с билетом на девять утра 26 мая были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намеревался покинуть территорию Республики Молдова", - сказал прокурор.

Додона обвиняют в коррупции и госизмене

Игорь Додон в свою очередь заявил, что уголовное дело в отношении него является политическим, возбуждено по заказу действующего президента страны Майи Санду и что этим "руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции" в республике.

Накануне прокуратура предъявила Додону обвинения в финансировании политической партии преступной организацией, за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы, в госизмене (не менее 12 лет) и незаконном обогащении, которое наказывается сроком до 7 лет лишения свободы. Игорь Додон был задержан вечером 24 мая после продолжительных обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях.

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