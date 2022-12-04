На 285-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 декабря (время московское).

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По информации Telegram-канала "Можем объяснить" , в январе начнется новая волна мобилизации в России, при этом она не будет объявлена официально, а будет проводиться негласно. Военкоматы в регионах уже получили от Минобороны предписания приступить к усиленной работе по мобилизации мужчин на войну против Украины, пишет канал со ссылкой на трех не связанных между собой источников в военкоматах разных регионов. "Они утверждают, что одной из поставленных МО задач является массовая рассылка и вручение повесток - на основании указа Владимира Путина о "частичной мобилизации", которая официально так и не была завершена. Также военкоматы обязали начать рейды по местам жительства военнообязанных", - отмечается далее.

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В результате совершенного утром 5 декабря обстрела Купянской общины Харьковской области погибла женщина, сообщили областное отделение ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Кроме того, разрушена станция технического обслуживания на площади 300 квадратных метров и возник пожар, повреждены расположенные рядом частные дома. "Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - указал Синегубов в Telegram .

Financial Times объявила человеком года Владимира Зеленского

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Британская газета Financial Times назвала человеком года президента Украины Владимира Зеленского. 44-летний лидер вошел в историю благодаря выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа, заявила редакция издания. Журналисты отметили, что бывший комедийный актер находит моменты для юмора, несмотря на "абсолютное зло" российского вторжения в Украину. Он стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии, указывается в заявлении.

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За прошедшие сутки ВС РФ потеряли 540 человек личного состава, общее число погибших россиян в результате полномасштабной войны против Украины возросло до 91 690, заявил Генштаб ВСУ. "Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - указал он в Facebook . Кроме того, россияне потеряли, среди прочего, 2924 танка (+2 за минувшие сутки), 5900 боевых бронированных машин (+8), 1914 артиллерийских систем (+6), 211 комплексов ПВО (+1), 264 вертолета (+1) и 1582 БПЛА оперативно-тактического уровня (+9), указывается в заявлении.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы освобожденной Снигиревки Николаевской области, занимавшей должность "завхоза" во время российской оккупации и помогавшей россиянам заселяться в дома покинувших город людей. Женщина определяла пригодность жилого фонда к "расквартированию" оккупантов и контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, в которых российские силы размещали свои подразделения, заявила пресс-служба СБУ. После освобождения района она попыталась "залечь на дно", но сотрудники СБУ ее задержали, ей грозит до 10 лет заключения, сообщается в пресс-релизе ведомства .

Новые угрозы украинским дипломатам

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В МИД Украины сообщили о новых угрозах украинским дипломатам за рубежом. "Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", - сообщил в Facebook представитель ведомства Олег Николенко. По его данным, общее число таких случаев возросло до 21 в 12 странах.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка Луганской области, а также Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии столкновения, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook .

"В Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем", - отмечается далее.

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Зимой из-за плохой погоды и ряда других проблем российские ВВС сохранят низкий уровень атак по наземным украинским силам. Об этом сообщает в очередном обзоре министерство обороны Великобритании. По его данным, в последние месяцы количество вылетов тактических боевых самолетов РФ над Украиной уменьшилось до нескольких десятков в сутки, тогда как в марте оно составляло около 300 в день. Такое сокращение, вероятно, стало результатом продолжающейся высокой угрозы со стороны украинских сил ПВО, ограничения количества летных часов, доступных для российских самолетов, а также ухудшения погоды, говорится в обзоре. Поскольку российская тактика наземных атак зависит главным образом от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкий уровень наземных атак в условиях плохой зимней погоды, считают в британской разведке.

Российские СМИ сообщили о двух ЧП на аэродромах РФ

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Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают о двух чрезвычайных происшествиях на аэродромах РФ. Под Рязанью в результате взрыва бензовоза погибли не менее трех человек, а на взлетно-посадочной полосе аэробазы ""Энгельс-1" в Саратовской области неизвестный беспилотник атаковал бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Два самолета повреждены, как минимум двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

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Появились подробности ночного обстрела Кривого Рога российскими войсками. Удар был нанесен тремя ракетами, пострадало промышленное предприятие. "Убили работника. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха", - сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, еще три человека получили ранения и доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Способность Украины сохранить инициативу в боевых действиях и динамику своих успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать наступательные операции зимой, указывает в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) .

Аналитики отмечают, что, несмотря на неоднократные заявления украинских официальных лиц о желании продолжать контрнаступление зимой, американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий - не только из-за погодных условий, но и для того, чтобы стороны могли восстановить силы. Однако советское оперативное искусство, которого придерживаются ВСУ, предполагает проведение серий наступательных операций с минимумом перерывов, что, по мнению экспертов ISW, и должно помочь Украине победить в войне.

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Литва отправляет Украине партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Он не назвал точное число снарядов. Двумя днями ранее Анушаускас сообщал, что Литва отремонтировала и доставила в Украину еще две немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 вместе с боеприпасами.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обеспокоен "резким увеличением" случаев сексуального насилия российских военнослужащих. Как заявил Костин в беседе с изданиями немецкой медиагруппы Funke и французской газетой Ouest-France, военные РФ используют сексуальное насилие в качестве "метода войны с целью унизить украинцев". К настоящему моменту зарегистрированы более 110 случаев такого насилия, в то время как четырьмя месяцами ранее их было 40, указал генпрокурор.

Взрывы в Кривом Роге

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В Кривом Роге прозвучали несколько мощных взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Власти устанавливают последствия, добавил он, призвав жителей "ничего не снимать и не выкладывать в соцсети".

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Российские силы обстреляли Запорожье, заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его словам, под удар попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры города, одно частное предприятие получило повреждения. Власти уточняют информацию о пострадавших, добавил Куртев.

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Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

С 5 декабря Днепропетровская, Донецкая, Киевская и Одесская области возвращаются к стабилизационным отключениям электроэнергии. Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, отметила компания ДТЭК, призвав жителей этих регионов с пониманием отнестись к "отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы" страны.

Зеленский призвал народ Украины к единству в сложную зиму

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Россия будет использовать особенности зимы против Украины, сделав холод и трудности "частью своего террора", и украинцы должны в ближайшие месяцы проявить еще большую сплоченность и единство, чтобы выстоять перед лицом этого, заявил в ежедневном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Политик призвал граждан помогать друг другу и не допускать конфликтов и распрей. При этом он посоветовал воспринимать зиму "не как испытание, а как время - время, приближающее нас к главному - к победе". Вся Украина должна стать единым "Пунктом несокрушимости", добавил глава государства.

Хроника событий 4 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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